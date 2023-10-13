https://sputnik-georgia.ru/20231013/bolgariya-podderzhit-predostavlenie-gruzii-statusa-kandidata-v-es-283256089.html
Болгария поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС
Болгария поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС
Важно поддерживать уровень интенсивного диалога и разделять позицию Болгарии с другими странами-членами ЕС относительно европейской перспективы Грузии, заявила... 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T22:15+0400
2023-10-13T22:15+0400
2023-10-13T22:43+0400
грузия
новости
политика
мария габриэль
илья дарчиашвили
болгария
еврокомиссия
грузия - евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283255681_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_501e9844a4ad6b18e59a5bb0519af8eb.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия добилась значительного прогресса и этот прогресс должен быть отражен в отчете Евркомиссии, заявила министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в Софии. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В свою очередь глава МИД Грузии отметил, что власти Грузии уверены в получении статуса кандидата. "Мы уверены, что до конца этого года мы отметим еще одно историческое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, которое станет основой для начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Это решающий этап для европейского будущего Грузии — это стратегические и ориентированные на будущее решения, которые прочно закрепят место Грузии в семье европейских демократических стран", — заявил Дарчиашвили. Особое внимание стороны уделили прогрессу Грузии как на пути интеграции в Евросоюз, так и в плане выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. Грузия особенно заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер Венгрии >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
болгария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283255681_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7f84b36d8dfec9408984560f8261f790.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мария габриэль, илья дарчиашвили, болгария, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, мария габриэль, илья дарчиашвили, болгария, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Болгария поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС
22:15 13.10.2023 (обновлено: 22:43 13.10.2023)
Важно поддерживать уровень интенсивного диалога и разделять позицию Болгарии с другими странами-членами ЕС относительно европейской перспективы Грузии, заявила Габриэль
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия добилась значительного прогресса и этот прогресс должен быть отражен в отчете Евркомиссии, заявила министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в Софии.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Болгария является явным сторонником европейского и евроатлантического будущего Грузии. Хочу еще раз подтвердить принятое Евросоюзом в июне 2022 года решение о предоставлении Грузии европейской перспективы. Грузия добилась значительного прогресса на пути интеграции в Европейский союз. Мы ожидаем, что этот прогресс вскоре будет отражен в отчете Европейской комиссии. Важно поддерживать уровень интенсивного диалога и разделять позицию Болгарии с другими странами-членами ЕС относительно европейской перспективы Грузии", - сказала Габриэль.
В свою очередь глава МИД Грузии отметил, что власти Грузии уверены в получении статуса кандидата.
"Мы уверены, что до конца этого года мы отметим еще одно историческое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, которое станет основой для начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Это решающий этап для европейского будущего Грузии — это стратегические и ориентированные на будущее решения, которые прочно закрепят место Грузии в семье европейских демократических стран", — заявил Дарчиашвили.
Особое внимание стороны уделили прогрессу Грузии как на пути интеграции в Евросоюз, так и в плане выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.