https://sputnik-georgia.ru/20231013/bolgariya-podderzhit-predostavlenie-gruzii-statusa-kandidata-v-es-283256089.html

Болгария поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

Болгария поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

Важно поддерживать уровень интенсивного диалога и разделять позицию Болгарии с другими странами-членами ЕС относительно европейской перспективы Грузии, заявила... 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия добилась значительного прогресса и этот прогресс должен быть отражен в отчете Евркомиссии, заявила министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в Софии. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В свою очередь глава МИД Грузии отметил, что власти Грузии уверены в получении статуса кандидата. "Мы уверены, что до конца этого года мы отметим еще одно историческое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, которое станет основой для начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Это решающий этап для европейского будущего Грузии — это стратегические и ориентированные на будущее решения, которые прочно закрепят место Грузии в семье европейских демократических стран", — заявил Дарчиашвили. Особое внимание стороны уделили прогрессу Грузии как на пути интеграции в Евросоюз, так и в плане выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. Грузия особенно заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер Венгрии >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мария габриэль, илья дарчиашвили, болгария, еврокомиссия, грузия - евросоюз