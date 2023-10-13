https://sputnik-georgia.ru/20231013/chto-obsuzhdali-lider-natsdvizheniya-i-kezerashvili-na-kipre-pervyy-kommentariy-khabeishvili-283245316.html

Что обсуждали лидер "Нацдвижения" и Кезерашвили на Кипре? Первый комментарий Хабеишвили

Что обсуждали лидер "Нацдвижения" и Кезерашвили на Кипре? Первый комментарий Хабеишвили

Политики намерены создать "очень сильную коалицию" 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T15:33+0400

2023-10-13T15:33+0400

2023-10-13T15:48+0400

политика

грузия

новости

кипр

леван хабеишвили

михаил саакашвили

ника мелия

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274667031_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bd5a7f462d2a84b7fb82e16aff991d2e.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили утверждает, что не собирается уходить с должности и намерен работать над формированием большой коалиции к предстоящим парламентским выборам. Накануне Хабеишвили вернулся из Кипра, куда он вместе с другими лидерами партии отправился во вторник для встречи с экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют его олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением". Что касается распространенной информации о том, что Хабеишвили может заменить экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, то Хабеишвили заявил, что у него есть мандат до 2025 года. В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. "Выборы в "Нацдвижении" состоялись. Очередные выборы пройдут после того, как сменится власть – в феврале 2025 года... Что касается Ники Гварамия, то он будет важнейшим человеком. Он сказал, что собирается заинтересоваться политикой, и мы будем это только приветствовать. Очевидно, что мы будем сотрудничать. Иначе невозможно", - отметил Хабеишвили. Раскол в ЕНД О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одной ногой в "Вивамеди", а другой на Кипре – депутат о ситуации в ЕНД>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кипр

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, кипр, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, единое национальное движение