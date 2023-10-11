https://sputnik-georgia.ru/20231011/khabeishvili-odnoy-nogoy-v-vivamedi-a-drugoy-na-kipre--deputat-o-situatsii-v-end-283194134.html

Хабеишвили одной ногой в "Вивамеди", а другой на Кипре – депутат о ситуации в ЕНД

Хабеишвили одной ногой в "Вивамеди", а другой на Кипре – депутат о ситуации в ЕНД

"Нацвижение" практически расколото на несколько частей, убежден политик 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T15:06+0400

2023-10-11T15:06+0400

2023-10-11T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) столько неформальных правителей, что председатель партии Леван Хабеишвили одной ногой в клинике "Вивамеди", где находится осужденный экс-президент Михаил Саакашвили, а другой – на Кипре, куда он едет на встречу с экс-министром обороны Давиду Кезерашвили, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Председатель основанной Саакашвили партии "Нацдвижение" (ЕНД) Леван Хабеишвили во вторник отправился на Кипр для встречи с Давидом Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии называют его олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением". Депутат не исключает, что Хабеишвили могут отстранить от должности лидера партии только по той причине, что он не смог проявить себя даже в условиях неформального правления. "Он никогда не был формальным правителем, и он никем не был признан... Сейчас главное, чтобы общество определилось, чтобы в 2024 году (год парламентских выборов – ред.) перераспределить электорат, который был у радикальной оппозиции, в пользу здоровых партий", – отметил Мачарашвили. "Радикальной оппозицией" в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а также представители "Силы народа" называют "Нацдвижение" и ее соратников."Нацдвижение" погрязло в болоте неформального правления – Кадагишвили>> Что касается распространенной информации о том, что Хабеишвили может заменить экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, то Мачарашвили только поприветствовал это, назвав Гварамия антигрузинским явлением. "Даже если он станет формальным правителем, это уже будет открытая конфронтация с избирателями "Нацдвижения"... Если Гварамия станет хотя бы формальным правителем, это окончательно забьет последний гвоздь в доску политического гроба, который уже приготовлен для "Национального движения", – отметил Мачарашвили. Раскол в ЕНД О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Нацдвижение лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, кипр, тбилиси, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ника мелия, михаил саакашвили