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"Грузинская мечта" соберет голоса для импичмента президента – оппозиционер

"Грузинская мечта" соберет голоса для импичмента президента – оппозиционер

Оппозиционер уверен, что "Грузинская мечта" ведет интенсивные переговоры с частью оппозиции 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T18:28+0400

2023-10-13T18:28+0400

2023-10-13T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" соберет необходимое для импичмента президента количество голосов благодаря поддержке депутатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Оппозиционер уверен, что "Грузинская мечта" ведет интенсивные переговоры с частью оппозиции. "Если мы внимательно будем следить за поведением "Грузинской мечты", то они наиболее опасны, когда притворяются. Теперь они притворятся, что не могут собрать необходимые голоса для импичмента. Но на самом деле я уверен, что день и ночь продолжаются переговоры и торговля", – заявил Элисашвили. По его словам, в оппозиции находятся разные люди с разными интересами, желаниями и устремлениями. "В "Грузинской мечте" прекрасно знают их желания, цели и устремления. "Грузинская мечта" может предложить им что-то, что будет для них привлекательным", – отметил Элисашвили.Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>> Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент предста­вляет Гру­зию во вне­шних отно­ше­ниях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Грузия в ожидании статуса В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили , алеко элисашвили, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия