https://sputnik-georgia.ru/20231013/lyudi-ne-poverili---ekspert-o-bezopasnosti-chernogo-morya-283243892.html

"Люди не поверили" - эксперт о безопасности Черного моря

"Люди не поверили" - эксперт о безопасности Черного моря

Многие отказались от поездок на море, опасаясь за свое здоровье, отметил эксперт 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T14:35+0400

2023-10-13T14:35+0400

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грузия

новости

общество

черное море

армения

аджария

ника кварацхелия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Систематическая лабораторная проверка морской воды в Аджарии не убедила большую часть граждан Грузии в ее безопасности, заявил в беседе Sputnik-Грузия эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. По словам Кварацхелия, многие испугались, что вода может быть отравленной и не поехали в этом году на море, что, безусловно, отразилось на прибыли местных жителей. "Я думаю, что не удалось убедить людей, и это сыграло важную роль", - подчеркнул Кварацхелия. Во время исследования специалисты определяли химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. Национальное агентство окружающей среды проверяло воду раз в десять дней на девяти станциях. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Ранее в правительстве Грузии заявили, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. Морской сезон в Аджарии прошел успешно – глава региона>>Как отметил эксперт, проблемой этого сезона была не только катастрофа на Каховской ГЭС. В этом году меньше стали приезжать арабы, мусульмане. "Они больше не приезжают как в прошлом, позапрошлом годах. Мы не смогли предоставить им такое обслуживание, которое они хотели. Ни едой, ни экскурсиями не смогли их удовлетворить. Водили их в церковь, они этого не хотят. Надо подстраиваться. Их поток очень сократился", - отметил Кварацхелия. Эксперт подчеркнул, что после пандемии коронавируса страна показала лучшие результаты в сфере туризма, однако могла добиться еще больших высот. Кварацхелия считает, что Грузии сложно конкурировать уже даже с Арменией. Эксперт выразил надежду, что туристический сектор сделает выводы и начнет работать над коррекцией цен и улучшением сервиса. Что касается зимнего туристического сезона, который уже на носу, Кварацхелия выразил надежду, что он будет успешным, исходя из того, что снег в Бахмаро, Казбеги и некоторых курортах уже пошел. В прошлом году снег в Грузии пошел довольно поздно – к Новому году, отметил Кварацхелия, что стало причиной позднего начала зимнего туристического сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, армения, аджария, ника кварацхелия, национальное агентство окружающей среды