https://sputnik-georgia.ru/20231013/lyudi-ne-poverili---ekspert-o-bezopasnosti-chernogo-morya-283243892.html
"Люди не поверили" - эксперт о безопасности Черного моря
"Люди не поверили" - эксперт о безопасности Черного моря
Многие отказались от поездок на море, опасаясь за свое здоровье, отметил эксперт 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T14:35+0400
2023-10-13T14:35+0400
2023-10-13T14:59+0400
грузия
новости
общество
черное море
армения
аджария
ника кварацхелия
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Систематическая лабораторная проверка морской воды в Аджарии не убедила большую часть граждан Грузии в ее безопасности, заявил в беседе Sputnik-Грузия эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. По словам Кварацхелия, многие испугались, что вода может быть отравленной и не поехали в этом году на море, что, безусловно, отразилось на прибыли местных жителей. "Я думаю, что не удалось убедить людей, и это сыграло важную роль", - подчеркнул Кварацхелия. Во время исследования специалисты определяли химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. Национальное агентство окружающей среды проверяло воду раз в десять дней на девяти станциях. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров. Ранее в правительстве Грузии заявили, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. Морской сезон в Аджарии прошел успешно – глава региона>>Как отметил эксперт, проблемой этого сезона была не только катастрофа на Каховской ГЭС. В этом году меньше стали приезжать арабы, мусульмане. "Они больше не приезжают как в прошлом, позапрошлом годах. Мы не смогли предоставить им такое обслуживание, которое они хотели. Ни едой, ни экскурсиями не смогли их удовлетворить. Водили их в церковь, они этого не хотят. Надо подстраиваться. Их поток очень сократился", - отметил Кварацхелия. Эксперт подчеркнул, что после пандемии коронавируса страна показала лучшие результаты в сфере туризма, однако могла добиться еще больших высот. Кварацхелия считает, что Грузии сложно конкурировать уже даже с Арменией. Эксперт выразил надежду, что туристический сектор сделает выводы и начнет работать над коррекцией цен и улучшением сервиса. Что касается зимнего туристического сезона, который уже на носу, Кварацхелия выразил надежду, что он будет успешным, исходя из того, что снег в Бахмаро, Казбеги и некоторых курортах уже пошел. В прошлом году снег в Грузии пошел довольно поздно – к Новому году, отметил Кварацхелия, что стало причиной позднего начала зимнего туристического сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, армения, аджария, ника кварацхелия, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, черное море, армения, аджария, ника кварацхелия, национальное агентство окружающей среды
"Люди не поверили" - эксперт о безопасности Черного моря
14:35 13.10.2023 (обновлено: 14:59 13.10.2023)
Многие отказались от поездок на море, опасаясь за свое здоровье, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik.
Систематическая лабораторная проверка морской воды в Аджарии не убедила большую часть граждан Грузии в ее безопасности, заявил в беседе Sputnik-Грузия
эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
"Несмотря на то, что почти каждую неделю публиковали лабораторные данные исследования воды Черного моря и все было в норме, люди не поверили. Когда вопрос касается здоровья, люди становятся осторожными", - заявил Кварацхелия.
По словам Кварацхелия, многие испугались, что вода может быть отравленной и не поехали в этом году на море, что, безусловно, отразилось на прибыли местных жителей.
"Я думаю, что не удалось убедить людей, и это сыграло важную роль", - подчеркнул Кварацхелия.
Во время исследования специалисты определяли химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры.
Национальное агентство окружающей среды проверяло воду раз в десять дней на девяти станциях. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека.
Как отметил эксперт, проблемой этого сезона была не только катастрофа на Каховской ГЭС. В этом году меньше стали приезжать арабы, мусульмане.
"Они больше не приезжают как в прошлом, позапрошлом годах. Мы не смогли предоставить им такое обслуживание, которое они хотели. Ни едой, ни экскурсиями не смогли их удовлетворить. Водили их в церковь, они этого не хотят. Надо подстраиваться. Их поток очень сократился", - отметил Кварацхелия.
Эксперт подчеркнул, что после пандемии коронавируса страна показала лучшие результаты в сфере туризма, однако могла добиться еще больших высот. Кварацхелия считает, что Грузии сложно конкурировать уже даже с Арменией.
"Раньше Армения вообще не могла с нами конкурировать, у них нет моря, не было сервиса, а сейчас уже стала нашим конкурентом. Также Турция уводит много туристов потому, что там сервис лучше, а мы ужасно повысили цены, они просто бесконтрольные. Это мое и какую цену хочу, такую положу — мы работаем по этому принципу, что неправильно и туристы больше не приходят", - сказал Кварацхелия.
Эксперт выразил надежду, что туристический сектор сделает выводы и начнет работать над коррекцией цен и улучшением сервиса.
Что касается зимнего туристического сезона, который уже на носу, Кварацхелия выразил надежду, что он будет успешным, исходя из того, что снег в Бахмаро, Казбеги и некоторых курортах уже пошел. В прошлом году снег в Грузии пошел довольно поздно – к Новому году, отметил Кварацхелия, что стало причиной позднего начала зимнего туристического сезона.