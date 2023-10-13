https://sputnik-georgia.ru/20231013/nanesenie-uscherba-gosudarstvu--moshennikam-v-gruzii-grozit-do-7-let-tyurmy-283252022.html

Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы

Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы

По данным следствия, мошенники создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T19:12+0400

2023-10-13T19:12+0400

2023-10-13T19:12+0400

грузия

новости

происшествия

служба доходов министерства финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613727_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ece4d059f946946a70974c83f1fa139f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к ответственности пятерых лиц за нанесение госбюджету крупного ущерба в размере до 103,5 тысячи лари (38,5 тысячи долларов) путем изготовления и использования поддельных налоговых документов. Им грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемые основали две фиктивные компании, с помощью которых они выписали предприятиям, находящимся в их же управлении, восемь фальшивых счетов-фактур якобы за выполнение работ. Таким образом, они создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари (38,5 тысячи долларов). Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы >>Проводятся соответствующие процедуры по возмещению причиненного государству ущерба. Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Изготовление или приобретение в целях сбыта либо использования, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов или документов, удостоверяющих имущественные права, которые не являются ценными бумагами", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии