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https://sputnik-georgia.ru/20231013/nanesenie-uscherba-gosudarstvu--moshennikam-v-gruzii-grozit-do-7-let-tyurmy-283252022.html
Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы
Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы
По данным следствия, мошенники создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T19:12+0400
2023-10-13T19:12+0400
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служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к ответственности пятерых лиц за нанесение госбюджету крупного ущерба в размере до 103,5 тысячи лари (38,5 тысячи долларов) путем изготовления и использования поддельных налоговых документов. Им грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемые основали две фиктивные компании, с помощью которых они выписали предприятиям, находящимся в их же управлении, восемь фальшивых счетов-фактур якобы за выполнение работ. Таким образом, они создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари (38,5 тысячи долларов). Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы &gt;&gt;Проводятся соответствующие процедуры по возмещению причиненного государству ущерба. Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Изготовление или приобретение в целях сбыта либо использования, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов или документов, удостоверяющих имущественные права, которые не являются ценными бумагами", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии

Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы

19:12 13.10.2023
© photo: Sputnik / StringerЗадержание преступника - наручники надевают на руки
Задержание преступника - наручники надевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным следствия, мошенники создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к ответственности пятерых лиц за нанесение госбюджету крупного ущерба в размере до 103,5 тысячи лари (38,5 тысячи долларов) путем изготовления и использования поддельных налоговых документов. Им грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые основали две фиктивные компании, с помощью которых они выписали предприятиям, находящимся в их же управлении, восемь фальшивых счетов-фактур якобы за выполнение работ.
Таким образом, они создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари (38,5 тысячи долларов).
Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы >>
Проводятся соответствующие процедуры по возмещению причиненного государству ущерба.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Изготовление или приобретение в целях сбыта либо использования, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов или документов, удостоверяющих имущественные права, которые не являются ценными бумагами", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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