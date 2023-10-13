https://sputnik-georgia.ru/20231013/nanesenie-uscherba-gosudarstvu--moshennikam-v-gruzii-grozit-do-7-let-tyurmy-283252022.html
Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы
Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы
По данным следствия, мошенники создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T19:12+0400
2023-10-13T19:12+0400
2023-10-13T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к ответственности пятерых лиц за нанесение госбюджету крупного ущерба в размере до 103,5 тысячи лари (38,5 тысячи долларов) путем изготовления и использования поддельных налоговых документов. Им грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемые основали две фиктивные компании, с помощью которых они выписали предприятиям, находящимся в их же управлении, восемь фальшивых счетов-фактур якобы за выполнение работ. Таким образом, они создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари (38,5 тысячи долларов). Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы >>Проводятся соответствующие процедуры по возмещению причиненного государству ущерба. Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Изготовление или приобретение в целях сбыта либо использования, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов или документов, удостоверяющих имущественные права, которые не являются ценными бумагами", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы
По данным следствия, мошенники создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к ответственности пятерых лиц за нанесение госбюджету крупного ущерба в размере до 103,5 тысячи лари (38,5 тысячи долларов) путем изготовления и использования поддельных налоговых документов. Им грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые основали две фиктивные компании, с помощью которых они выписали предприятиям, находящимся в их же управлении, восемь фальшивых счетов-фактур якобы за выполнение работ.
Таким образом, они создали и впоследствии использовали фиктивный актив НДС на сумму 103 469 лари (38,5 тысячи долларов).
Проводятся соответствующие процедуры по возмещению причиненного государству ущерба.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Изготовление или приобретение в целях сбыта либо использования, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов или документов, удостоверяющих имущественные права, которые не являются ценными бумагами", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.