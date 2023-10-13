https://sputnik-georgia.ru/20231013/putin-otnosheniya-rossii-i-gruzii-rovnye-283252783.html

Путин: отношения России и Грузии ровные

Путин: отношения России и Грузии ровные

По словам президента России, у Грузии большой интерес к сотрудничеству с соседями 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T19:36+0400

2023-10-13T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Отношения России и Грузии ровные, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.На проходящем в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ присутствуют лидеры России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Бишкек на саммит СНГ.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Придет время восстановления дипотношений между Грузией и Россией – политолог >>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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