https://sputnik-georgia.ru/20231013/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-283231333.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

За отчетный период в Грузии было выработано примерно 10,1 миллиарда киловатт-часов, на 3% больше, чем в январе-августе 2022 года 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии в январе-августе 2023 года сократилось на 7,3% по сравнению с данными за восемь месяцев 2022 года и составило 9,3 миллиарда киловатт-часов, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За отчетный период в Грузии было выработано примерно 10,1 миллиарда киловатт-часов, на 3% больше, чем в январе-августе 2022 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 8 миллиардов киловатт-часов. Теплостанции выработали 1,9 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 57,98 миллиона киловатт-часов. За восемь месяцев 2023 года Грузия импортировала электроэнергию из России (597,8 миллиона киловатт-часов) и Азербайджана (3,27 миллиона киловатт-часов), говорится на сайте Оператора. А экспорт за отчетный период составил 1,3 миллиарда киловатт-часов. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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