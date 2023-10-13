https://sputnik-georgia.ru/20231013/sotrudnichestvo-s-gruziey-vazhno-dlya-energeticheskoy-bezopasnosti-evropy--glava-mid-vengrii-283257440.html

Сотрудничество с Грузией важно для энергетической безопасности Европы – глава МИД Венгрии

Сотрудничество с Грузией важно для энергетической безопасности Европы – глава МИД Венгрии

Евросоюз пытается перевести свое энергоснабжение на устойчивые, экологически чистые, зеленые, возобновляемые источники энергии, заявил дипломат 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T23:40+0400

2023-10-13T23:40+0400

2023-10-13T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Венгрия может сыграть важную роль в привлечении возобновляемой энергии Кавказа в Европу, для которой сотрудничество с Грузией важно в плане энергетической безопасности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По инициативе Грузии в 2022 году подписано соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта" между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Как пояснил Сийярто, Евросоюз пытается перевести свое энергоснабжение на устойчивые, экологически чистые, зеленые, возобновляемые источники энергии, но полностью удовлетворить свои энергетические потребности он не сможет без внешних источников. "Кавказский регион станет одним из таких внешних источников. Кавказ сможет производить значительные объемы возобновляемой энергии, и ЕС понадобится эта энергия для безопасной работы. Теперь вопрос в том, достигнет ли Европы возобновляемая энергия, производимая на Кавказе. Это просто вопрос инфраструктуры", – заявил он. По словам главы МИД Венгрии, именно поэтому важно четырехстороннее соглашение, которое в прошлом году было подписано между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией и которое направлено на строительство самого длинного в мире подводного электрокабеля. Грузия и Венгрия заключили десять соглашений – итоги межправительственной комиссии >>По подводному кабелю электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, в мире, новости, политика, экономика, европа, петер сийярто, венгрия