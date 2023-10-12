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Грузия и Венгрия заключили десять соглашений – итоги межправительственной комиссии

Грузия и Венгрия заключили десять соглашений – итоги межправительственной комиссии

Визит премьера Венгрии еще раз подтверждает тесное партнерство и дружбу между странами, заявил Гарибашвили 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T20:49+0400

2023-10-12T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Правительственные ведомства Грузии и Венгрии подписали десять документов о сотрудничестве по итогам заседания совместной грузино-венгерской межправительственной комиссии в Телави (регион Кахети), сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Заседание совместной грузино-венгерской межправительственной комиссии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прошло в рамках официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию. Что подписали стороны По итогам заседания премьеры двух стран подписали "Совместную декларацию Грузии и Венгрии". Кроме того, меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Министерством экономического развития Венгрии. Также было подписано соглашение о техническом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между министерствами финансов двух стран. Грузия особенно заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер Венгрии >>Подписана совместная декларация о сотрудничестве между Минобороны Грузии и Минобороны Венгрии. Также был подписан рабочий план сотрудничества в сфере правосудия между министерствами юстиции двух стран на период 2024-2025 годов. Кроме того, был подписан протокол о сотрудничестве между Министерством образования и науки Грузии, Министерством культуры и инноваций Венгрии и Министерством внутренних дел Венгрии о сотрудничестве в сфере образования, науки и семьи. Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Грузии и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии в рамках программы Stipendium Hungaricum на 2024-2026 годы. Кто чей друг? Гарибашвили оценил приезд Орбана в Грузию "в критическое время" >>Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области зеленой, устойчивой и социально инклюзивной инфраструктуры и городского развития был подписан между Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и Министерством строительства и транспорта Венгрии. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере водоснабжения и управления отходами также подписан между Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и Министерством энергетики Венгрии. Исторический день По словам Гарибашвили, визит премьера Венгрии еще раз подтверждает тесное партнерство и дружбу между странами, назвав визит венгерской правительственной команды во главе с премьер-министром Орбаном историческим днем ​​в грузино-венгерских отношениях. В свою очередь Орбан остался доволен гостеприимством Гарибашвили, отметив, что несмотря на большую географическую дистанцию, венгерская делегация не ощущает, что находится на чужой земле и чувствует себя в Грузии как дома. "Мы приехали, потому что Европа должна соединиться с Кавказом, что является исторической задачей. Европейской семье нужен Кавказ, а кавказским народам нужна Европа", – сказал Орбан. Премьер добавил, что у Евросоюза нет будущего, если он не будет связан с Кавказом в плане энергетики, экономики и инфраструктуры. Премьер Венгрии прибыл в Грузию с официальным визитом 10 октября. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД>>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, экономика, венгрия, европа, виктор орбан, ираклий гарибашвили