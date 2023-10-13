https://sputnik-georgia.ru/20231013/sovet-glav-gosudarstv-sng-v-bishkeke-prinyal-neskolko-zayavleniy-283256750.html
Совет глав государств СНГ в Бишкеке принял несколько заявлений
Совет глав государств СНГ в Бишкеке принял несколько заявлений
Кроме того, подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку, сообщается на сайте Кремля 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T22:48+0400
2023-10-13T22:48+0400
2023-10-13T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Руководители стран-участников Содружества Независимых Государств приняли по итогам состоявшегося в Бишкеке заседания Совета глав государств СНГ четыре заявления, сообщается на сайте Кремля.В их числе заявления о международных отношениях в многополярном мире, о сотрудничестве в сфере цифровизации в государственном управлении, о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания и о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, сообщил, что организация будет решать многогранные задачи, среди которых поддержка качественного образования на русском языке.Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ >>"Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран. Благодаря деятельности организации укрепится, мы надеемся, материально-техническая база образовательного процесса, научных исследований и технологических разработок в области русского языка", – сказал он.Также были подписаны соглашения об учреждении Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и об образовании Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности.Сегодня в столице Кыргызстана, Бишкеке, прошел саммит глав Содружества Независимых Государств. В мероприятии принимали участие лидеры Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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снг, новости, политика, бишкек, кыргызстан, азербайджан, в мире
снг, новости, политика, бишкек, кыргызстан, азербайджан, в мире
Совет глав государств СНГ в Бишкеке принял несколько заявлений
22:48 13.10.2023 (обновлено: 23:43 13.10.2023)
Кроме того, подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку, сообщается на сайте Кремля
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Руководители стран-участников Содружества Независимых Государств приняли по итогам состоявшегося в Бишкеке заседания Совета глав государств СНГ четыре заявления, сообщается на сайте Кремля.
В их числе заявления о международных отношениях в многополярном мире, о сотрудничестве в сфере цифровизации в государственном управлении, о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания и о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, сообщил, что организация будет решать многогранные задачи, среди которых поддержка качественного образования на русском языке.
"Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран. Благодаря деятельности организации укрепится, мы надеемся, материально-техническая база образовательного процесса, научных исследований и технологических разработок в области русского языка", – сказал он.
Также были подписаны соглашения об учреждении Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и об образовании Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности.
Сегодня в столице Кыргызстана, Бишкеке, прошел саммит глав Содружества Независимых Государств. В мероприятии принимали участие лидеры Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.