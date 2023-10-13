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https://sputnik-georgia.ru/20231013/tbilisskaya-konservatoriya-otozvala-isk-protiv-ministra-kultury--283244362.html
Тбилисская консерватория отозвала иск против министра культуры
Тбилисская консерватория отозвала иск против министра культуры
Процесс выборов ректора консерватории стал предметом серьезных споров 13.10.2023, Sputnik Грузия
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новости
общество
тбилиси
тея цулукиани
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисская государственная консерватория им. Вано Сараджишвили отозвала иск, поданный в Тбилисский городской суд против министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани. Консерватория требовала от суда запретить министерству предпринимать действия, связанные с избранием ректора консерватории, однако ходатайства об отмене приказа министра были отклонены решением суда. В министерстве отмечают, что исполняющая обязанности ректора консерватории Тамар Булия (сам ректор Нана Шарикадзе уехала за границу в длительную командировку) решила отозвать иск после того, как суд не удовлетворил ходатайство против Цулукиани. У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео&gt;&gt;Процедура выборов ректора в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили была отменена в сентябре этого года по приказу министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов. После переговоров представителей консерватории и Минкульта было решено дать музыкальному учреждению время для подготовки процедуры выборов в соответствии с законом. Таким образом, приказ министра от 25 сентября остается в силе, и выборы ректора консерватории не могут быть проведены, если консерватория не приведет соответствующую юридическую документацию в соответствие с законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, тея цулукиани, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, тбилиси, тея цулукиани, тбилисский городской суд

Тбилисская консерватория отозвала иск против министра культуры

15:08 13.10.2023 (обновлено: 15:42 13.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисская государственная консерватория
Тбилисская государственная консерватория - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Процесс выборов ректора консерватории стал предметом серьезных споров
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тбилисская государственная консерватория им. Вано Сараджишвили отозвала иск, поданный в Тбилисский городской суд против министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани.
Консерватория требовала от суда запретить министерству предпринимать действия, связанные с избранием ректора консерватории, однако ходатайства об отмене приказа министра были отклонены решением суда.
В министерстве отмечают, что исполняющая обязанности ректора консерватории Тамар Булия (сам ректор Нана Шарикадзе уехала за границу в длительную командировку) решила отозвать иск после того, как суд не удовлетворил ходатайство против Цулукиани.
У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео>>
Процедура выборов ректора в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили была отменена в сентябре этого года по приказу министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов.
После переговоров представителей консерватории и Минкульта было решено дать музыкальному учреждению время для подготовки процедуры выборов в соответствии с законом.
Таким образом, приказ министра от 25 сентября остается в силе, и выборы ректора консерватории не могут быть проведены, если консерватория не приведет соответствующую юридическую документацию в соответствие с законом.
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