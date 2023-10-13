https://sputnik-georgia.ru/20231013/tbilisskiy-forum-shelkovogo-puti-napravlen-na-rost-logisticheskoy-svyaznosti--zamministra-283248570.html

Тбилисский форум шелкового пути направлен на рост логистической связности – замминистра

Тбилисский форум шелкового пути направлен на рост логистической связности – замминистра

Форум откроют премьер-министры Грузии, Азербайджана, Армении, Черногории и вице-президент Азиатского банка развития 26 октября 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T17:17+0400

2023-10-13T17:17+0400

2023-10-13T17:17+0400

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геннадий арвеладзе

форум "шелковый путь"

форум шелкового пути в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Цель Тбилисского форума шелкового пути заключается в увеличении логистической связности, а также содействие большему вовлечению стран в инициативу Среднего коридора, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе на открытии организационного штаба Форума. IV Тбилисский форум Шелкового пути пройдет в столице Грузии 26-27 октября 2023 года. В нем примут участие до двух тысяч гостей почти из 60 стран мира. По словам Арвеладзе, форум также способствует повышению осведомленности о стране в целом, а также роли Грузии как главной связующей страны. Замминистра отметил, что Форум является очень важным международным мероприятием, которое вызывает высокий интерес как со стороны государственного, так и бизнес-сектора, поэтому важно также провести его на высоком уровне. Для этой цели в стране сегодня открыли организационный штаб Форума, которым будет руководить Арвеладзе. Штаб будет работать с полной нагрузкой ежедневно до окончания мероприятия. Грузы из Китая в Европу – Грузия создала совместную компанию с двумя странами >>"Мы ожидаем высокопоставленных гостей из разных стран, в том числе из региона, на уровне премьер-министров, а также из стран Европы и Азии. Важно, что в рамках форума мы обсудим такие важные вопросы, как торговля, энергетика, туризм, транспорт, а также финтех, это новая тема, и мы добавили ее в форум этого года", – сказал Арвеладзе. Форум откроют премьер-министры Грузии, Азербайджана, Армении, Черногории и вице-президент Азиатского банка развития 26 октября в Государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили. Участники мероприятия обсудят глобальные экономические вызовы, пути их решения, а также аспекты и перспективы сотрудничества в направлении связности. В рамках мероприятия пройдут десять сессий: торговля, транспорт, энергетика, туризм, цифровые и финансовые технологии. Модераторами выступят ведущие журналисты BBC, Bloomberg, DW. Второй день форума будет посвящен обсуждению инвестиционных возможностей Грузии и двусторонним встречам (B2B). Грузия успешно проводит Тбилисский форум "Шелковый путь" с 2015 года – состоялось уже три таких мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, армения, черногория, геннадий арвеладзе, форум "шелковый путь", форум шелкового пути в тбилиси