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Война в Израиле: граждане Грузии возвращаются на родину

Война в Израиле: граждане Грузии возвращаются на родину

По последним данным, из Израиля в Грузию приехали более трех тысяч человек 13.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в Израиле, поэтапно возвращаются на родину – минувшей ночью было выполнено несколько авиарейсов Тель-Авив - Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди". По словам прибывших граждан, положение в Израиле сложное, и им в день несколько раз приходилось прятаться в убежище.По последним данным, из Израиля в Грузию приехали более трех тысяч человек. Согласно официальной информации, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. "Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1,1 тысячи. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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