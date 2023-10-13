https://sputnik-georgia.ru/20231013/voyna-v-izraile-grazhdane-gruzii-vozvraschayutsya-na-rodinu-283238044.html
Война в Израиле: граждане Грузии возвращаются на родину
Война в Израиле: граждане Грузии возвращаются на родину
По последним данным, из Израиля в Грузию приехали более трех тысяч человек 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T11:01+0400
2023-10-13T11:01+0400
2023-10-13T11:15+0400
грузия
новости
общество
израиль
тбилиси
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0a/283147834_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_65ad42c3a40b0817ba292bfd6bf6979e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в Израиле, поэтапно возвращаются на родину – минувшей ночью было выполнено несколько авиарейсов Тель-Авив - Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди". По словам прибывших граждан, положение в Израиле сложное, и им в день несколько раз приходилось прятаться в убежище.По последним данным, из Израиля в Грузию приехали более трех тысяч человек. Согласно официальной информации, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. "Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1,1 тысячи. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
тбилиси
тель-авив
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0a/283147834_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_81d71457313f2be701477af5df7d51c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, израиль, тбилиси, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, минздрав
грузия, новости, общество, израиль, тбилиси, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, минздрав
Война в Израиле: граждане Грузии возвращаются на родину
11:01 13.10.2023 (обновлено: 11:15 13.10.2023)
По последним данным, из Израиля в Грузию приехали более трех тысяч человек
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
Граждане Грузии, находящиеся в Израиле, поэтапно возвращаются на родину – минувшей ночью было выполнено несколько авиарейсов Тель-Авив - Тбилиси, сообщает телекомпания "Имеди
".
По словам прибывших граждан, положение в Израиле сложное, и им в день несколько раз приходилось прятаться в убежище.
По последним данным, из Израиля в Грузию приехали более трех тысяч человек.
Согласно официальной информации, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1,1 тысячи.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.