https://sputnik-georgia.ru/20231013/zaklyuchennym-grazhdanam-izrailya-oplatyat-telefonnye-razgovory-iz-tyurmy-v-gruzii-283254684.html
Заключенным гражданам Израиля оплатят телефонные разговоры из тюрьмы в Грузии
Заключенным гражданам Израиля оплатят телефонные разговоры из тюрьмы в Грузии
В грузинских тюрьмах, по данным на 1 сентября 2023 года, находилось семь граждан Израиля 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии будет финансировать время телефонных разговоров для заключенных граждан Израиля, говорится в информации ведомства. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 сентября 2023 года, находилось семь граждан Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. "Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, израиль, палестина, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, политика, израиль, палестина, специальная пенитенциарная служба
Заключенным гражданам Израиля оплатят телефонные разговоры из тюрьмы в Грузии
В грузинских тюрьмах, по данным на 1 сентября 2023 года, находилось семь граждан Израиля
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии будет финансировать время телефонных разговоров для заключенных граждан Израиля, говорится в информации ведомства.
"Учитывая текущие события в Израиле, Специальная пенитенциарная служба выражает свою добрую волю и предоставляет бесплатное время для общения всем израильским гражданам, обвиняемым/осужденным, для контакта с их семьями", – говорится в информации.
В грузинских тюрьмах, по данным на 1 сентября 2023 года, находилось семь граждан Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.