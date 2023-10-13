https://sputnik-georgia.ru/20231013/zaklyuchennym-grazhdanam-izrailya-oplatyat-telefonnye-razgovory-iz-tyurmy-v-gruzii-283254684.html

Заключенным гражданам Израиля оплатят телефонные разговоры из тюрьмы в Грузии

Заключенным гражданам Израиля оплатят телефонные разговоры из тюрьмы в Грузии

В грузинских тюрьмах, по данным на 1 сентября 2023 года, находилось семь граждан Израиля 13.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии будет финансировать время телефонных разговоров для заключенных граждан Израиля, говорится в информации ведомства. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 сентября 2023 года, находилось семь граждан Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. "Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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