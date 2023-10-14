https://sputnik-georgia.ru/20231014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-283258961.html

Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Гостей Мцхета в субботу ждут музыка, выставка-продажа, спортивные мероприятия 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T09:01+0400

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2023-10-14T09:01+0400

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празднование мцхетоба - светицховлоба

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник — Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии, Мцхета, и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели пройдет служба.Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции >>Тем временем центр Мцхета постепенно начнет превращаться в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.Завершится день гала-концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, общество, храм светицховели, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба