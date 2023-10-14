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Контрабанда на на грузино-турецкой границе: сколько сигарет изъяли в сентябре?
Контрабанда на на грузино-турецкой границе: сколько сигарет изъяли в сентябре?
Каждый нарушитель был оштрафован на тысячу лари 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T12:31+0400
2023-10-14T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии в сентябре этого года изъяли более 1200 пачек незадекларированных сигарет на грузино-турецкой границе и пресекли попытки ввоза в страну контрабандного товара, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, работники ТПП "Сарпи" обнаружили 1 234 пачки безакцизных сигарет в багаже и транспортных средствах граждан разных стран. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, у нарушителей закона были конфискованы товары, и каждый был оштрафован на тысячу лари (порядка 385 долларов). Двум гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари (порядка 1 150 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, сша, тпп "сарпи", контрабанда, сигареты
Контрабанда на на грузино-турецкой границе: сколько сигарет изъяли в сентябре?
12:31 14.10.2023 (обновлено: 13:41 14.10.2023)
Каждый нарушитель был оштрафован на тысячу лари
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Таможенники Службы доходов Минфина Грузии в сентябре этого года изъяли более 1200 пачек незадекларированных сигарет на грузино-турецкой границе и пресекли попытки ввоза в страну контрабандного товара, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, работники ТПП "Сарпи" обнаружили 1 234 пачки безакцизных сигарет в багаже и транспортных средствах граждан разных стран.
В соответствии с Таможенным кодексом Грузии, у нарушителей закона были конфискованы товары, и каждый был оштрафован на тысячу лари (порядка 385 долларов). Двум гражданам, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3 тысяч лари (порядка 1 150 долларов).