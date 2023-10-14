https://sputnik-georgia.ru/20231014/platite-kartoy-gruziya-namerena-razvivat-sistemu-beznalichnogo-rascheta-283264459.html
Платите картой: Грузия намерена развивать систему безналичного расчета
Платите картой: Грузия намерена развивать систему безналичного расчета
Внедрение системы мгновенных платежей будет способствовать повышению конкурентоспособности коммерческих банков 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T18:14+0400
2023-10-14T18:14+0400
2023-10-14T19:55+0400
экономика
грузия
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новости
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии обсуждает дальнейшее развитие систем оплаты банковскими картами в Грузии с представителями международных платежных систем Visa и Mastercard, говорится в сообщении регулятора. Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава провела встречу с представителями Visа и Mastercard в Марракеше. Стороны обсудили развитие цифровых технологий и систем безналичных платежей в банковских услугах, в том числе внедрение системы моментальных платежей в Грузии.Как заявила Турнава после встречи, внедрение системы мгновенных платежей будет способствовать повышению конкурентоспособности коммерческих банков.Visa и Mastercard работают в Грузии более 20 лет. Они активно сотрудничают с различными подразделениями Национального банка как по платежным системам, так и по финансовому образованию, цифровой валюте, открытому банкингу и другим актуальным вопросам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, натия турнава, новости
экономика, грузия, натия турнава, новости
Платите картой: Грузия намерена развивать систему безналичного расчета
18:14 14.10.2023 (обновлено: 19:55 14.10.2023)
Внедрение системы мгновенных платежей будет способствовать повышению конкурентоспособности коммерческих банков
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии обсуждает дальнейшее развитие систем оплаты банковскими картами в Грузии с представителями международных платежных систем Visa и Mastercard, говорится в сообщении регулятора.
Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава провела встречу с представителями Visа и Mastercard в Марракеше. Стороны обсудили развитие цифровых технологий и систем безналичных платежей в банковских услугах, в том числе внедрение системы моментальных платежей в Грузии.
Как заявила Турнава после встречи, внедрение системы мгновенных платежей будет способствовать повышению конкурентоспособности коммерческих банков.
Visa и Mastercard работают в Грузии более 20 лет. Они активно сотрудничают с различными подразделениями Национального банка как по платежным системам, так и по финансовому образованию, цифровой валюте, открытому банкингу и другим актуальным вопросам.