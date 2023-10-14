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Попытка украсть деньги у крупнейшего банка Грузии не удалась
Попытка украсть деньги у крупнейшего банка Грузии не удалась
Задержанному предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы средств 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T10:32+0400
2023-10-14T10:32+0400
2023-10-14T10:32+0400
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новости
tbc bank
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генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинение в мошенничестве человеку, снявшему обманным путем деньги у одного из крупнейших банка Грузии – TBC Bank, говорится в сообщении ведомства. Следствие выяснило, что у компании задержанного был терминал банка, который давал представителю компании возможность списать стоимость фактически оказанных услуг с банковской пластиковой карты его клиента. Обвиняемый и его сообщники ввели в терминал предприятия незаконно полученные данные пластиковых карт, выпущенных иностранным банковским учреждением, с целью завладеть обманным путем крупной суммой денег, якобы с целью удержания платы за услуги, оказанные клиентам предприятия, в результате у "ТБС Банк" было списано 90 660 лари. Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы >>По данным следствия, поскольку услуга со стороны компании не оказывалась, а операции, совершенные против воли держателей карт, были обжалованы через международную платежную систему, было невозможным возмещение сумм, незаконно списанных с текущего баланса банка, в результате чего TBC Bank понес крупный материальный ущерб. Задержанному предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы средств, что карается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, tbc bank, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, tbc bank, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Попытка украсть деньги у крупнейшего банка Грузии не удалась
Задержанному предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы средств
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинение в мошенничестве человеку, снявшему обманным путем деньги у одного из крупнейших банка Грузии – TBC Bank, говорится в сообщении ведомства.
Следствие выяснило, что у компании задержанного был терминал банка, который давал представителю компании возможность списать стоимость фактически оказанных услуг с банковской пластиковой карты его клиента.
Обвиняемый и его сообщники ввели в терминал предприятия незаконно полученные данные пластиковых карт, выпущенных иностранным банковским учреждением, с целью завладеть обманным путем крупной суммой денег, якобы с целью удержания платы за услуги, оказанные клиентам предприятия, в результате у "ТБС Банк" было списано 90 660 лари.
По данным следствия, поскольку услуга со стороны компании не оказывалась, а операции, совершенные против воли держателей карт, были обжалованы через международную платежную систему, было невозможным возмещение сумм, незаконно списанных с текущего баланса банка, в результате чего TBC Bank понес крупный материальный ущерб.
Задержанному предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы средств, что карается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.