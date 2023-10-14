https://sputnik-georgia.ru/20231014/popytka-ukrast-dengi-u-krupneyshego-banka-gruzii-ne-udalas-283260385.html

Попытка украсть деньги у крупнейшего банка Грузии не удалась

Попытка украсть деньги у крупнейшего банка Грузии не удалась

Задержанному предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы средств 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T10:32+0400

2023-10-14T10:32+0400

2023-10-14T10:32+0400

грузия

новости

tbc bank

происшествия

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинение в мошенничестве человеку, снявшему обманным путем деньги у одного из крупнейших банка Грузии – TBC Bank, говорится в сообщении ведомства. Следствие выяснило, что у компании задержанного был терминал банка, который давал представителю компании возможность списать стоимость фактически оказанных услуг с банковской пластиковой карты его клиента. Обвиняемый и его сообщники ввели в терминал предприятия незаконно полученные данные пластиковых карт, выпущенных иностранным банковским учреждением, с целью завладеть обманным путем крупной суммой денег, якобы с целью удержания платы за услуги, оказанные клиентам предприятия, в результате у "ТБС Банк" было списано 90 660 лари. Нанесение ущерба государству – мошенникам в Грузии грозит до 7 лет тюрьмы >>По данным следствия, поскольку услуга со стороны компании не оказывалась, а операции, совершенные против воли держателей карт, были обжалованы через международную платежную систему, было невозможным возмещение сумм, незаконно списанных с текущего баланса банка, в результате чего TBC Bank понес крупный материальный ущерб. Задержанному предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы средств, что карается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, происшествия, генеральная прокуратура грузии