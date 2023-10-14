https://sputnik-georgia.ru/20231014/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es-283264118.html

Вице-спикер парламента Грузии назвал главное условие для получения статуса кандидата в ЕС

Вице-спикер парламента Грузии назвал главное условие для получения статуса кандидата в ЕС

Власти Грузии сделали все для получения статуса кандидата, убежден политик 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T17:36+0400

2023-10-14T17:36+0400

2023-10-14T17:36+0400

политика

грузия

новости

арчил талаквадзе

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

еспч

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Главная задача властей Грузии – до декабря этого года провести все реформы, которые необходимы стране для получения статуса кандидата в ЕС, заявил вице-спикер парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, власти сделали все для получения статуса кандидата, и решение о предоставлении статуса входит в интересы ЕС. "Отказ в предоставлении статуса или перенос (этого события – ред.) будет очень плохим сигналом и прямым посланием нашим общим врагам и противникам, что друзья оставили Грузию одну в это сложное время, когда в регионе война. Надеюсь, этого не произойдет", – сказал Талаквадзе. Грузия в ожидании статуса ЕС: премьер считает отказ неприемлемым>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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