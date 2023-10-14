https://sputnik-georgia.ru/20231014/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-nazval-glavnoe-uslovie-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es-283264118.html
Вице-спикер парламента Грузии назвал главное условие для получения статуса кандидата в ЕС
Вице-спикер парламента Грузии назвал главное условие для получения статуса кандидата в ЕС
Власти Грузии сделали все для получения статуса кандидата, убежден политик 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T17:36+0400
2023-10-14T17:36+0400
2023-10-14T17:36+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Главная задача властей Грузии – до декабря этого года провести все реформы, которые необходимы стране для получения статуса кандидата в ЕС, заявил вице-спикер парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, власти сделали все для получения статуса кандидата, и решение о предоставлении статуса входит в интересы ЕС. "Отказ в предоставлении статуса или перенос (этого события – ред.) будет очень плохим сигналом и прямым посланием нашим общим врагам и противникам, что друзья оставили Грузию одну в это сложное время, когда в регионе война. Надеюсь, этого не произойдет", – сказал Талаквадзе. Грузия в ожидании статуса ЕС: премьер считает отказ неприемлемым>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, еспч
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, еспч
Вице-спикер парламента Грузии назвал главное условие для получения статуса кандидата в ЕС
Власти Грузии сделали все для получения статуса кандидата, убежден политик
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Главная задача властей Грузии – до декабря этого года провести все реформы, которые необходимы стране для получения статуса кандидата в ЕС, заявил вице-спикер парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Статус сам по себе является предметом политического решения, и, соответственно, наша ответственность в этом процессе заключается в том, чтобы до декабря не оставить неосуществленной ни одну важную реформу и не оставить ни одного важного вопроса, который может помешать евроинтеграции Грузии", – сказал Талаквадзе.
По его словам, власти сделали все для получения статуса кандидата, и решение о предоставлении статуса входит в интересы ЕС.
"Отказ в предоставлении статуса или перенос (этого события – ред.) будет очень плохим сигналом и прямым посланием нашим общим врагам и противникам, что друзья оставили Грузию одну в это сложное время, когда в регионе война. Надеюсь, этого не произойдет", – сказал Талаквадзе.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.