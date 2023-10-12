https://sputnik-georgia.ru/20231012/otkaz-es-v-predostavlenii-gruzii-statusa-kandidata-budet-neponyatnym--premer-283221441.html

Грузия в ожидании статуса ЕС: премьер считает отказ неприемлемым

Грузия в ожидании статуса ЕС: премьер считает отказ неприемлемым

У ЕС нет причин отказывать Грузии в предоставлении статуса, убежден политик 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T17:34+0400

2023-10-12T17:34+0400

2023-10-12T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Власти Грузии за последние десять лет сделали максимум для сближения с Европой, поэтому будет иррационально и непонятно, если стране откажут в предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Он подчеркнул, что Грузия является ведущей страной по всем направлениям. "К сожалению, в прошлом году с нами, с нашей страной обошлись довольно несправедливо, и господин Орбан назвал это своим именем в Будапеште, когда назвал данное решение аморальным и несправедливым. Безусловно, за последний год мы сделали максимум, чтобы выполнить все 12 рекомендаций, которые были переданы нам Еврокомиссией", – заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, если речь идет о заслугах, то Грузия заслужила статус кандидата, поскольку в любой сфере она вдвое, втрое опережает все те страны, которым уже дали статус кандидата. "Я и раньше отметил, что мы, грузины, не любим и не можем смириться с несправедливостью и угнетением. И я еще раз хочу выразить надежду, что большая часть стран-членов ЕС примет решение, и наша страна получит статус кандидата", – заявил Гарибашвили. Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД>>Премьер также отметил, что сегодня Грузия находится в довольно сложном положении. По его словам, геополитическая ситуация во всем мире очень изменилась и особенно на европейском континенте после начала событий на Украине. "Начиная с 2012 года в результате правильной, прагматичной и патриотичной политики наших властей, нашего правительства, сегодня в стране есть единственный беспрецедентный, мирный и стабильный период, который принес конкретный, ощутимый, сильный экономический рост и принес благополучие нашему народу", – подчеркнул премьер. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который уже третий день находится с официальным визитом в Грузии. Глава грузинского правительства напомнил, что за последний год были проведены довольно интенсивные встречи. Как отметил Гарибашвили, во время его визита в Будапеште была достигнута договоренность о проведении первого межведомственного саммита. Также в Будапеште было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. "От имени правительства хочу выразить искреннюю благодарность, господин Виктор, лично вам, поскольку вы являетесь настоящим другом и сильным сторонником нашего народа", – заявил Гарибашвили. Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект>>Премьер также отметил, что особенно радует тот факт, что Грузию и Венгрию объединяет верность к традиционным и вечным ценностям, которые сыграли решающую роль в сохранение истории, культуры, идентичности и в формировании повседневной жизни в целом. "В Венгрии я сказал и хочу повторить, что венгерскому народу действительно повезло, что в такое сложное и непрогнозируемое время у Венгрии есть такой сильный и патриотический лидер, который защищает только интересы собственной страны и служит интересам собственного народа", – отметил премьер. Отношения Грузии и ВенгрииГрузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД>>Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и в Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венгрия, европа, будапешт, ираклий гарибашвили, виктор орбан, еврокомиссия, всемирный банк