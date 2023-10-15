https://sputnik-georgia.ru/20231015/283262471.html

Европа - Палестина - Израиль: по худшему из сценариев

Европа - Палестина - Израиль: по худшему из сценариев

В Брюсселе, чьи гранды исполнительной (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен) и законодательной (спикер Европарламента Метсола) властей отправились накануне в... 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T11:24+0400

2023-10-15T11:24+0400

2023-10-15T11:24+0400

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Попытки практически всегда оканчиваются неудачей, потому что "правильная сторона истории" постоянно меняется. В зависимости и от собственных бизнес-интересов и отношений европейской элиты, и от того, как на позицию Евросоюза посмотрят с другого берега Атлантики, пишет автор РИА Новости.Современный западноевропейский политический блок был зачат отцами-основателями, чтобы исключить возможность возникновения военных конфликтов как на самом континенте, так и в мировом масштабе и чтобы не возник соблазн стать одной из сторон конфликта.Роль громоотвода, пугала — а по совместительству "плохого парня" — играл СССР. Ресурсы у "плохих русских" покупали, но идеологически с нами сражались.Как только "Красный проект" прекратил существование, ЕС оказался в растерянности — враг повержен, другого такого же масштаба не наблюдалось, но, оглядев окрестности континента и решив, что теперь нужно повоевать с "оставшимся советским влиянием", брюссельские начали раскачивать Балканы. Раскачали до гражданской войны в Югославии и исчезновения страны под названием СФРЮ. И на время притихли. Очаг напряжения — с помощью России в том числе — на Балканах худо-бедно разрядили.В то же самое время ответственные израильские политики заключили договор с палестинцами, вошедший в историю как "соглашения Осло". Главной идеей документа был принцип — мир в обмен на территории, как и провозглашение приверженности резолюции ООН о создании двух государств."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Умиротворенный хотя бы поверхностно Ближний Восток — приговор бизнес-интересам тех, кто зарабатывает деньги на хаосе. Довести ситуацию до кровавого абсолюта требовалось, причем требовалось спешно. Через два года после подписания соглашений с Палестиной был убит один из архитекторов мирного процесса Ицхак Рабин. А еще раньше, зная, что мирные переговоры через посредников-норвежцев начались, те, кто с Рабином не был согласен, стали заигрывать с другой стороной, тоже представляющей палестинцев, но, в отличие от Арафата, фанатически религиозной. Потом это движение получило название ХАМАС.Европейские политики, тогда еще сохранявшие хотя бы видимость самостоятельности во внешней политике, Палестину, ту, что представлял Арафат и его движение ФАТХ, поддерживали активно финансово. Из чувства самосохранения прежде всего, поскольку значение имели и голоса мусульманского населения на выборах, и поставки нефти и газа. Умело маневрируя, гроссмейстерам Старого Света удавалось сохранять равновесие симпатий и антипатий. Хотя периодически упреки в "европейском антисемитизме" звучали, в дискуссиях — открытых и закрытых — удавалось найти компромисс.Но сидевшим перед доской в черно-белую клеточку и двигавшим на ней фигуры было невдомек, что их атлантические партнеры всем "сицилианским защитам" предпочитают удары лома. Чтобы собственные издержки были минимальны, а чужой крови пролить по максимуму. Потому что так проще делать бизнес. Главное, выбрать правильный момент. И точно рассчитать удар. Собственно, вся внешняя политика американских партнеров ЕС сводилась к бесконечному насилию — по-другому у Вашингтона не бывает.США толкают Израиль к уничтожению>>Нынешний виток кризиса на Ближнем Востоке европейский блок заставил отойти — пока на словах — даже от попытки миротворчества, для которого требуется сохранение отношений с Палестиной. На то, что союзнические обязательства США в отношении Израиля выполнены не были, в Брюсселе закрыли глаза. Хотя где, как не в этом центре принятия решений, отлично известно, что американское АНБ прослушивает всю планету, и даже им, насквозь лояльным Вашингтону, сложно исключить, что по каким-то причинам Агентство национальной безопасности США не слушало тех, кого считало военными и политическими лидерами ХАМАС. И не сообщало данные прослушки израильским властям.Точно так же сложно предположить, что в Вашингтоне не понимают, что Евросоюз с его довольно крупной еврейской и мусульманской общинами, да еще учитывая возможную новую волну беженцев, может просто разорвать изнутри. И эта опасность не менее значима, чем дефицит тех же нефтепродуктов, если и когда нефтедобывающими странами Арабского Востока в отношении ЕС будет введено эмбарго за, так сказать, смену геополитической ориентации.Из ЕС Америка в случае еще большего обострения ситуации и еще больших жертв и крови может очень легко сделать козла отпущения.Мы видели, как это происходит: опыт у Вашингтона накоплен достаточный.Да, пока это выглядит устрашающей гипотезой. Но столь же невероятным еще неделю назад выглядело предположение, что ХАМАС убьет более тысячи израильтян, а сотни возьмет в заложники. Поэтому Европе, когда-то умевшей показывать чудеса дипломатической изворотливости, судя по всему, стоит готовиться к развитию событий внутри самого блока по худшему — если не по наихудшему — из сценариев.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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вашингтон

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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аналитика, в мире, палестина, вашингтон, израиль, хамас, еврокомиссия, европарламент, колумнисты