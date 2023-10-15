https://sputnik-georgia.ru/20231015/avtomobili-iz-evropy-i-ssha-ne-popadayut-v-rossiyu-cherez-gruziyu--zayavlenie-minfina-283285103.html
Автомобили из Европы и США не попадают в Россию через Грузию – заявление Минфина
Автомобили из Европы и США не попадают в Россию через Грузию – заявление Минфина
Грузия полностью придерживается процедуры исполнения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном, отмечают в ведомстве 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T17:48+0400
2023-10-15T17:48+0400
2023-10-15T19:50+0400
грузия
новости
политика
антироссийские санкции
служба доходов министерства финансов грузии
обострение ситуации вокруг украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1e/282821752_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6b594fef96d8f7f6d4de6cc99e697c27.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что граждане России в обход санкций получают автомобили из стран Европы и США транзитом через Грузию, говорится в сообщении ведомства. В эфире телекомпании "Формула" в субботу показали сюжет, в котором утверждалось, что граждане России свободно заказывают автомобили из Европы и стран США в обход международных санкций через посредников в Грузии. Авторы сюжета утверждают, что в курсе нарушения санкций грузинские власти и полиция. Со всей ответственностью заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедуры исполнения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном, отмечают в ведомстве. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Какие автомобили продает Грузия за рубеж >>Также подчеркиваем, что информация, предоставленная оператором Информационно-колл-центра налоговой службы, не полностью распространена авторами и не имеет объективного/идентифицирующего определения. В ходе консультации оператором была предоставлена соответствующая информационная ссылка Службы доходов для ознакомления с подробной информацией. Мы со всей ответственностью заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедур применения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном. Служба доходов Минфина в соответствии с высокими стандартами распространения информации призывает средства массовой информации воздержаться от предоставления обществу ложных фактов, дискредитирующих ведомство и страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1e/282821752_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a8d134f24e5acf1c4408f07da119c03e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии, обострение ситуации вокруг украины
Автомобили из Европы и США не попадают в Россию через Грузию – заявление Минфина
17:48 15.10.2023 (обновлено: 19:50 15.10.2023)
Грузия полностью придерживается процедуры исполнения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что граждане России в обход санкций получают автомобили из стран Европы и США транзитом через Грузию, говорится в сообщении ведомства.
В эфире телекомпании "Формула" в субботу показали сюжет, в котором утверждалось, что граждане России свободно заказывают автомобили из Европы и стран США в обход международных санкций через посредников в Грузии. Авторы сюжета утверждают, что в курсе нарушения санкций грузинские власти и полиция.
"В упомянутой программе в утвердительной форме утверждалось, что у них есть так называемые "безошибочные доказательства" того, как гражданам России легко удается в обход закона вывозить автомобили, и что Россия с помощью Грузии избегает жестких санкций. Сплошная ложь и лживая пропаганда, созданная самими СМИ", – говорится в сообщении.
Со всей ответственностью заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедуры исполнения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном, отмечают в ведомстве.
Грузия и международные санкции
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Также подчеркиваем, что информация, предоставленная оператором Информационно-колл-центра налоговой службы, не полностью распространена авторами и не имеет объективного/идентифицирующего определения. В ходе консультации оператором была предоставлена соответствующая информационная ссылка Службы доходов для ознакомления с подробной информацией.
Мы со всей ответственностью заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедур применения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном.
Служба доходов Минфина в соответствии с высокими стандартами распространения информации призывает средства массовой информации воздержаться от предоставления обществу ложных фактов, дискредитирующих ведомство и страну.