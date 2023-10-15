https://sputnik-georgia.ru/20231015/avtomobili-iz-evropy-i-ssha-ne-popadayut-v-rossiyu-cherez-gruziyu--zayavlenie-minfina-283285103.html

Автомобили из Европы и США не попадают в Россию через Грузию – заявление Минфина

Автомобили из Европы и США не попадают в Россию через Грузию – заявление Минфина

Грузия полностью придерживается процедуры исполнения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном, отмечают в ведомстве 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T17:48+0400

2023-10-15T17:48+0400

2023-10-15T19:50+0400

грузия

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антироссийские санкции

служба доходов министерства финансов грузии

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что граждане России в обход санкций получают автомобили из стран Европы и США транзитом через Грузию, говорится в сообщении ведомства. В эфире телекомпании "Формула" в субботу показали сюжет, в котором утверждалось, что граждане России свободно заказывают автомобили из Европы и стран США в обход международных санкций через посредников в Грузии. Авторы сюжета утверждают, что в курсе нарушения санкций грузинские власти и полиция. Со всей ответственностью заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедуры исполнения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном, отмечают в ведомстве. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Какие автомобили продает Грузия за рубеж >>Также подчеркиваем, что информация, предоставленная оператором Информационно-колл-центра налоговой службы, не полностью распространена авторами и не имеет объективного/идентифицирующего определения. В ходе консультации оператором была предоставлена соответствующая информационная ссылка Службы доходов для ознакомления с подробной информацией. Мы со всей ответственностью заявляем, что Грузия полностью и решительно придерживается процедур применения международных санкций, и нет никаких фактов, говорящих об обратном. Служба доходов Минфина в соответствии с высокими стандартами распространения информации призывает средства массовой информации воздержаться от предоставления обществу ложных фактов, дискредитирующих ведомство и страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антироссийские санкции, служба доходов министерства финансов грузии, обострение ситуации вокруг украины