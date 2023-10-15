https://sputnik-georgia.ru/20231015/chernaya-polosa-prodolzhaetsya---basilashvili-vybyl-iz-turnira-hamburg-challenger-283288487.html
Черная полоса продолжается – Басилашвили выбыл из турнира Hamburg Challenger
Черная полоса продолжается – Басилашвили выбыл из турнира Hamburg Challenger
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T22:42+0400
2023-10-15T22:42+0400
2023-10-15T23:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, вернувшийся на корт после длительного перерыва, проиграл немцу Якобу Шнайтеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger – 3:6, 4:6. Соперник Басилашвили занимает 717 место в мировом рейтинге. Эта встреча стала первой для грузинского теннисиста с 22 мая. Тогда он проиграл Джулио Зепиери в двух сетах на отборочном этапе Ролан Гаррос, а летом перенес две операции на руке, из-за которых не смог выйти на корт. В первом сете немцу удалось сделать единственный брейк, причем на своей подаче он был безошибочен. У Басилашвили в этом сете было два брейк-пойнта, но он не смог ими воспользоваться. Второй сет Басилашвили начал ведя 2:0, но в середине сета дважды подряд потерял свою подачу и сдал матч. Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам >>За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. На данный момент он находится на 395 позиции в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Черная полоса продолжается – Басилашвили выбыл из турнира Hamburg Challenger
22:42 15.10.2023 (обновлено: 23:39 15.10.2023)
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, вернувшийся на корт после длительного перерыва, проиграл немцу Якобу Шнайтеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger – 3:6, 4:6.
Соперник Басилашвили занимает 717 место в мировом рейтинге. Эта встреча стала первой для грузинского теннисиста с 22 мая. Тогда он проиграл Джулио Зепиери в двух сетах на отборочном этапе Ролан Гаррос, а летом перенес две операции на руке, из-за которых не смог выйти на корт.
В первом сете немцу удалось сделать единственный брейк, причем на своей подаче он был безошибочен. У Басилашвили в этом сете было два брейк-пойнта, но он не смог ими воспользоваться. Второй сет Басилашвили начал ведя 2:0, но в середине сета дважды подряд потерял свою подачу и сдал матч.
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. На данный момент он находится на 395 позиции в рейтинге ATP.