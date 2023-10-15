https://sputnik-georgia.ru/20231015/chernaya-polosa-prodolzhaetsya---basilashvili-vybyl-iz-turnira-hamburg-challenger-283288487.html

Черная полоса продолжается – Басилашвили выбыл из турнира Hamburg Challenger

Черная полоса продолжается – Басилашвили выбыл из турнира Hamburg Challenger

За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T22:42+0400

2023-10-15T22:42+0400

2023-10-15T23:39+0400

спорт

грузия

новости

николоз басилашвили

atp

теннис

грузинские теннисисты на международных турнирах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252422426_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_1e9735c624000d2ded14232e5bf48981.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, вернувшийся на корт после длительного перерыва, проиграл немцу Якобу Шнайтеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger – 3:6, 4:6. Соперник Басилашвили занимает 717 место в мировом рейтинге. Эта встреча стала первой для грузинского теннисиста с 22 мая. Тогда он проиграл Джулио Зепиери в двух сетах на отборочном этапе Ролан Гаррос, а летом перенес две операции на руке, из-за которых не смог выйти на корт. В первом сете немцу удалось сделать единственный брейк, причем на своей подаче он был безошибочен. У Басилашвили в этом сете было два брейк-пойнта, но он не смог ими воспользоваться. Второй сет Басилашвили начал ведя 2:0, но в середине сета дважды подряд потерял свою подачу и сдал матч. Басилашвили возвращается – лучший теннисист Грузии готов к турнирам >>За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. На данный момент он находится на 395 позиции в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах