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Главный тренер сборной Грузии по регби покинул свой пост

Главный тренер сборной Грузии по регби покинул свой пост

В Союзе регби отметили, что пока Маисашвили не найдут замену, он продолжит тренировать команду 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили принял решение покинуть занимаемую должность после неудачного выступления на Кубке мира во Франции, сообщает Союз регби Грузии. После возвращения сборной Грузии с Кубка мира по регби во Франции, где команда выступила более чем неудачно (три проигрыша и одна ничья), в прессе появились слухи, что Маисашвили покинет занимаемую должность. В Союзе регби тогда опровергли эту информацию, назвав "фейком". По его словам, в сборные U-18 и U-20 приходит исключительно талантливая молодежь, поэтому у борджгалоснеби светлое будущее. Как отметили в Союзе регби, пока Маисашвили не найдут замену, он продолжит тренировать команду. "Леван Маисашвили спустя почти четыре года завершил работу на посту главного тренера сборной Грузии. Поиски ему замены продолжаются, и Леван согласился продолжать занимать эту должность до тех пор, пока не будет выбран новый тренер. Мы хотели бы поблагодарить Левана за его преданность грузинскому регби", – говорится в заявлении союза регби. КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса >>Во время пребывания Левана Маисашвили на посту главного тренера, Грузия впервые в 2022 году победила соперников первого уровня Tier 1 – Италию и Уэльс, выиграла четыре чемпионата Европы по регби подряд. Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира. Свой последний матч регбисты из Грузии проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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