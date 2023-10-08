https://sputnik-georgia.ru/20231008/km-neispolzovannykh-vozmozhnostey--o-porazhenii-sbornoy-gruzii-po-regbi-ot-uelsa-283075938.html

КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса

КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса

Масса технических ошибок привела к поражению "Лелос" 19:43, хотя исход последнего матча грузин на КМ-2023 вполне мог быть иным 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T10:12+0400

2023-10-08T10:12+0400

2023-10-08T10:51+0400

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Универсальная фраза Эта фраза применима ко всем четырем матчам "Лелос" во Франции – эффектно, но не эффективно. А все началось месяц назад с досадного поражения от откровенно регрессирующих австралийцев. Если бы не высокий процент технического брака и персональные и весьма существенные огрехи отдельных игроков, двукратного чемпиона мира надо было укладывать на лопатки. Через две недели то же самое повторилость и в игре с португальцами. Видимо, недооценка заметно выросших в классе "Волков" также сыграла свою негативную роль, однако, в любом случае побеждать Португалию было просто необходимо. В той игре "Лелос" потеряли одного из лидеров – Беку Горгадзе, который не смог продолжить выступление во Франции, капитан Мераб Шарикадзе и хукер Шалва Мамукашвили тоже пострадали, что оставило их за бортом команды, которой предстояла главная игра против сборной Фиджи. Тот матч особо вспоминать и не хочется. Сразу несколько грузин получили тяжелые травмы, в то время как английский рефери Диксон, что называется, ушами хлопал и оставлял откровенную грубость фиджийцев практически безнаказанной. Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи >>Несмотря на все вышесказанное, "Лелос" могли и должны были выигрывать, но какие-то кармические силы вновь помешали... Жертвы фиджийцев О степени травм или, если быть точнее, ранений грузинских регбистов в настоящей битве с островитянами надо рассказать поподробнее: Лука Иванишвили получил сильнейший удар по голове и пару минут не смог встать на ноги; Тенгиз Замтарадзе вывихнул локтевой сустав и не смог продолжить игру на первых же минутах; Лаша Джаиани сломал ногу и его вывезли с поля на электрокаре; Мириан Модебадзе в конце игры был атакован Джосуа Туисовой, причем звездный фиджиец не захватывал летевшего в зачетку грузина, а просто боднул его головой в лицо и, что называется, чуть было не проломил ему череп. Мириан держался за голову, но доиграл до конца; Котэ Микаутадзе повредил плечо и был заменен, однако после травмы Джаиани вернулся и доиграл на обезболивающих уколах. Кстати, опытный замок отделался легче остальных. И об итогах этих ужасных инцидентов: Иванишвили получил сотрясение мозга и минимум несколько недель не сможет играть; Замтарадзе, помимо вывиха, получил также перелом локтевого сустава и был немедленно прооперирован в бордосском госпитале; Джаиани ростом в 2 метра был травмирован гораздо серьезнее – двойной перелом голени. Госпиталь Бордо прооперировал и Лашу. Модебадзе "схлопотал" от Туисовы перелом ключицы, скулы и глазницы. Беднягу также прооперировали в том же самом бордосском госпитале. После срастания костей Модебадзе долго придется играть в маске "а-ля Виктор Осимен". И все это Диксон оставил без внимания, ограничившись лишь желтой карточкой в адрес Джосуа Туисовы за пару минут до конца игры. Регби – хулиганская игра, в которую играют джентльмены и которой заправляют мафиози Вот такие жуткие раны получили "Борджгалоснеби". Потеря целого ряда ключевых игроков не могла не сказаться на игре "Лелос". Другой вопрос то, почему столько грузин оказалось в лазарете? Виной тому промахи в предтурнирной физподготовке или намеренная жестокость соперников? А может все гораздо глубже? Предыдущее руководсто Союза регби Грузии на выборах президента World Rugby проголосовало против победившего в итоге сэра Билла Бомонта, Фиджи – за. С тех пор фиджийская франшиза играет в Супер регби – сильнейшем клубном турнире планеты бок о бок со всеми южными грандами, а грузинский "Черный Лев" два года подряд выигрывает турнир с участием испанских, португальских, российских, румынских, израильских (!), немецких (!), бельгийских (!) и нидерландских (!) клубов и франшиз. Война и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи >>Мало того, стали поговаривать, что с 2025 года запустится что-то наподобие футбольной европейской Лиги Наций – по 12 команд на каждом уровне и, естественно, Фиджи на первом, Грузия – на втором. Причем, переход с уровня на уровень не предусматривается! Поэтому регби – хулиганская игра, в которую играют джентльмены и которой заправляют мафиози. Однако, несмотря ни на что, Грузия эпизодичекски демонстрировала, что она умеет играть регби не хуже любого из соперников по группе, хотя на статус претендентов на чемпионство не тянет ни Уэльс, Ни Фиджи, ни, тем более, застрявшая в группе Австралия. Цена вынужденных перестановок Взамен тяжко пострадавших, сборной Грузии было позволено привлечь в состав новых игроков, двое из которых сыграли и против Уэльса. Юный Иракли Апциаури, дебютировавший в игре против Фиджи, сыграл во втором тайме и с валлийцами. А вот хукер Вано Каркадзе – случай особый. Он сыграл один матч за сборную Грузии в Японии, на КМ-2019, впоследствии не раз привлекался в национальную команду, однако в расширенный список кандидатов в сборную на текущий турнир не попал, перешел из скромного "Брива" в состав экс-чемпиона Франции "Монпелье", набрал прекрасную форму, сыграл несколько матчей, даже занес попытку и после травмы Замтарадзе был вызван на свой второй КМ. Вано оказался везунчиком. Выйдя на замену вместо не совсем здорового бородача Мамукашвили, Каркадзе занес попытку, которая воодушевила "Лелос", и через пару-тройку оборотов секундомера Давит Ниниашвили наконец показал, почему считается восходящей звездой мирового регби. 21-летний вингер по своему левому флангу выдал эффектнейший соло-рейд, который завершил несколько пижонским влетом в зачетку. Тем не менее попытка Ниниашвили была очень красивой. Это был регбийный шедевр, за что эту игру любит очень много людей отнюдь не во всем мире. Если бы Давит вошел в зачетку ближе к воротам, то и Луке Маткава было бы легче пробивать реализацию, а то удар с самой кромки поля оказался промахом. Тем не менее счет стал 24:19 в пользу "Драконов", и окрыленные "Лелос" ринулись в очередную атаку, но зевнули четвертую, бонусную попытку валлийцев, расстроились, несколько расслабились и, несмотря на довольно приличную игру, за последние 6 минут позволили британским островитянам занести еще 2 попытки. 43:19 – Уэльс получил бонусное очко за множество попыток, набрал 19 очков и занял первое место в группе. Грузия же с тремя очками осталась на четвертой позиции, рискуя скатиться на дно таблицы. У сборной Португалии есть шанс обойти "Лелос" в случае получения бонусного очка в воскресной встрече с "Летучими фиджийцами". Надо что-то и кого-то менять И еще: в конце первого тайма капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе занес волевую попытку, протаранив оборону валлийцев. Его попытка вернула надежду грузинам, которые просто провалили старт. Игравший вместо Модебадзе ветеран Лаша Хмаладзе допустил несколько грубейших ошибок, стоивших команде 17 пропущенных очков. Было заметно, что Лаша давно не играл – порядка полгода... Грузинское регби развивается в верном направлении – игрок сборной Грузии >>А в целом, это впервые после 2003 года, когда сборная Грузии завершает Кубок мира без победы. В любом случае, итог очень разочаровывающий – ведь встречали Кубок мира с большими надеждами. Не получилось, обидно, досадно. Надо что-то и кого-то менять.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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