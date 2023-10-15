https://sputnik-georgia.ru/20231015/iran-soobschil-izrailyu-chto-mozhet-vmeshatsya-v-sluchae-nachala-nazemnoy-operatsii-283284251.html

Иран сообщил Израилю, что может вмешаться, в случае начала наземной операции

Иран сообщил Израилю, что может вмешаться, в случае начала наземной операции

Информация передана через спецпредставителя ООН по Ближнему Востоку 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T16:24+0400

2023-10-15T16:24+0400

2023-10-15T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Иран направил через ООН послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и будет вынужден вмешаться, в случае начала наземной операции в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По данным портала, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Как сообщили собеседники портала, представитель ООН призвал главу МИД Ирана помочь в предотвращении расширении конфликта на Ближнем Востоке.Источники портала сообщили, что Веннесланд позвонил советнику Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби и другим высокопоставленным лицам, и передал послание Ирана.Агентство Tasnim в свою очередь сообщало, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в субботу вечером провел встречу и переговоры в Катаре с лидером политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Хания, стороны обсудили военную обстановку при обострении палестино-израильского конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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