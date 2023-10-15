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Кому дают убежище в Грузии? Последние данные по миграции

Кому дают убежище в Грузии? Последние данные по миграции

За девять месяцев 2023 года в Грузии убежища в целом просили 776 иностранцев 15.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Власти Грузии за девять месяцев 2023 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 162 иностранцам, а выдворили 154, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила 14 иностранцам: четырем гражданам России, трем гражданам Бангладеш, трем гражданам Ирана, гражданам Турции и Сирии и двум гражданам с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 148 иностранцев, в том числе 85 граждан Украины, четыре гражданина Казахстана, один гражданин Ирака и граждане других стран. В период с 1 января по 30 сентября отказ в получении статуса в Грузии получили 349 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Турции. При этом за девять месяцев 2023 года в Грузии убежища в целом просили 776 иностранцев. Кого выдворяет Грузия? В период с 1 января по 30 сентября 2023 года власти Грузии приняли решение выдворить из страны 154 гражданина из 16 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана, Азербайджана и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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