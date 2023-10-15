https://sputnik-georgia.ru/20231015/komu-dayut-ubezhische-v-gruzii-poslednie-dannye-po-migratsii-283266434.html
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные по миграции
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные по миграции
За девять месяцев 2023 года в Грузии убежища в целом просили 776 иностранцев 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T09:01+0400
2023-10-15T09:01+0400
2023-10-15T09:01+0400
грузия
новости
общество
иран
турция
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906181_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_817855d777810ee43be35100d1ea77fb.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Власти Грузии за девять месяцев 2023 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 162 иностранцам, а выдворили 154, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила 14 иностранцам: четырем гражданам России, трем гражданам Бангладеш, трем гражданам Ирана, гражданам Турции и Сирии и двум гражданам с неустановленным гражданством. Что касается гуманитарного статуса, то его получили 148 иностранцев, в том числе 85 граждан Украины, четыре гражданина Казахстана, один гражданин Ирака и граждане других стран. В период с 1 января по 30 сентября отказ в получении статуса в Грузии получили 349 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Турции. При этом за девять месяцев 2023 года в Грузии убежища в целом просили 776 иностранцев. Кого выдворяет Грузия? В период с 1 января по 30 сентября 2023 года власти Грузии приняли решение выдворить из страны 154 гражданина из 16 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана, Азербайджана и Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906181_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_aa931a9b40f2a2b75283fdb72970b139.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, иран, турция, миграция
грузия, новости, общество, иран, турция, миграция
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные по миграции
За девять месяцев 2023 года в Грузии убежища в целом просили 776 иностранцев
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Власти Грузии за девять месяцев 2023 года предоставили гуманитарный статус и статус беженца 162 иностранцам, а выдворили 154, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, статус беженца Грузия предоставила 14 иностранцам: четырем гражданам России, трем гражданам Бангладеш, трем гражданам Ирана, гражданам Турции и Сирии и двум гражданам с неустановленным гражданством.
Что касается гуманитарного статуса, то его получили 148 иностранцев, в том числе 85 граждан Украины, четыре гражданина Казахстана, один гражданин Ирака и граждане других стран.
В период с 1 января по 30 сентября отказ в получении статуса в Грузии получили 349 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Ирана и Турции.
При этом за девять месяцев 2023 года в Грузии убежища в целом просили 776 иностранцев.
Кого выдворяет Грузия?
В период с 1 января по 30 сентября 2023 года власти Грузии приняли решение выдворить из страны 154 гражданина из 16 иностранных государств. Основная доля выдворенных граждан приходится на граждан Ирана, Азербайджана и Индии.