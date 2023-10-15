https://sputnik-georgia.ru/20231015/prodavat-sigarety-v-starykh-pachkakh-v-gruzii-mozhno-budet-do-aprelya-2025-goda-283288120.html

Продавать сигареты в "старых" пачках в Грузии можно будет до апреля 2025 года

Продавать сигареты в "старых" пачках в Грузии можно будет до апреля 2025 года

Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T21:52+0400

2023-10-15T21:52+0400

2023-10-15T22:11+0400

грузия

общество

новости

антитабачная политика

антитабачное законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648586_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_68181340a212801504db74c80c10e177.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии рассмотрят изменения в закон "О контроле табака", согласно которым реализовать табачную продукцию в упаковке старого образца можно будет до 1 апреля 2025 года, а не до 31 июля 2024-го, как предполагалось ранее. Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу 31 декабря 2024 года. Согласно Закону Грузии "О контроле табака", на пачке сигарет, помимо медицинского предупреждения, обязательно размещение предупреждающей надписи о вреде курения, которая должна занимать 65% упаковки. Соответствующие изменения будут инициированы на заседании бюро в понедельник, 16 октября. Инициаторами поправок являются члены большинства, которые поясняют, что перенос даты даст соответствующим лицам возможность реализовать продукцию, оставшуюся в старой упаковке, не неся при этом финансовых потерь и не подвергаясь штрафам. Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Также все пачки будут картонными или бумажными, темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. В Канаде маркировку о вреде курения нанесут на каждую сигарету >>Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сами сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, антитабачная политика, антитабачное законодательство