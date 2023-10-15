https://sputnik-georgia.ru/20231015/rtveli-2023-sbor-vinograda-v-rache-v-aktivnoy-faze-283272500.html
Ртвели 2023: сбор винограда в Раче в активной фазе
Ртвели 2023: сбор винограда в Раче в активной фазе
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T11:59+0400
2023-10-15T11:59+0400
2023-10-15T11:59+0400
грузия
новости
экономика
рача
отар шамугия
сельское хозяйство грузии
ртвели архив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/69/246826903_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_6fa4c54d7a85a62a068ea001acd22d3f.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сбор винограда в регионе Рача, родине знаменитой "Хванчкары", находится в активной фазе, заявил глава Минсельхоз Грузии Отар Шамугия. Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". На сегодняшний день уже доставлено и переработано 1 100 тонн винограда. По решению правительства субсидия составит 4 лари за килограмм. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. "Мы разработали эту модель поддержки в прошлом году. Модель оправдала себя и хорошо работала. Фактически нам не потребовалось участие государственных предприятий в процессе сдачи винограда. Виноград полностью взял на себя частный сектор. Такая же ситуация и в этом году – частный сектор активно занимается сбором винограда", – сказал Шамугия. Ртвели - 2023: к сбору урожая приступили на родине знаменитой "Хванчкары" >>По словам губернатора Рачи Папуны Маргвелидзе, в процессе приема винограда задействовано около 20 предприятий, в прошлом году их было 30. В целях организации сбора урожая 2023 года в городе Амбролаури открыт координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/69/246826903_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_f1093a28e9324b74255cefe0172d6064.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, рача, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, ртвели архив
грузия, новости, экономика, рача, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, ртвели архив
Ртвели 2023: сбор винограда в Раче в активной фазе
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сбор винограда в регионе Рача, родине знаменитой "Хванчкары", находится в активной фазе, заявил глава Минсельхоз Грузии Отар Шамугия.
Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". На сегодняшний день уже доставлено и переработано 1 100 тонн винограда.
"В красивейшем уголке Рача сбор винограда находится в активной фазе. Согласно решению правительства, в этом году мы также субсидируем виноград Александроули и Муджуретули", – заявил Шамугия.
По решению правительства субсидия составит 4 лари за килограмм.
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
"Мы разработали эту модель поддержки в прошлом году. Модель оправдала себя и хорошо работала. Фактически нам не потребовалось участие государственных предприятий в процессе сдачи винограда. Виноград полностью взял на себя частный сектор. Такая же ситуация и в этом году – частный сектор активно занимается сбором винограда", – сказал Шамугия.
По словам губернатора Рачи Папуны Маргвелидзе, в процессе приема винограда задействовано около 20 предприятий, в прошлом году их было 30.
В целях организации сбора урожая 2023 года в городе Амбролаури открыт координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.