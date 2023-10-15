https://sputnik-georgia.ru/20231015/rtveli-2023-sbor-vinograda-v-rache-v-aktivnoy-faze-283272500.html

Ртвели 2023: сбор винограда в Раче в активной фазе

Ртвели 2023: сбор винограда в Раче в активной фазе

Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T11:59+0400

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рача

отар шамугия

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сбор винограда в регионе Рача, родине знаменитой "Хванчкары", находится в активной фазе, заявил глава Минсельхоз Грузии Отар Шамугия. Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". На сегодняшний день уже доставлено и переработано 1 100 тонн винограда. По решению правительства субсидия составит 4 лари за килограмм. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. "Мы разработали эту модель поддержки в прошлом году. Модель оправдала себя и хорошо работала. Фактически нам не потребовалось участие государственных предприятий в процессе сдачи винограда. Виноград полностью взял на себя частный сектор. Такая же ситуация и в этом году – частный сектор активно занимается сбором винограда", – сказал Шамугия. Ртвели - 2023: к сбору урожая приступили на родине знаменитой "Хванчкары" >>По словам губернатора Рачи Папуны Маргвелидзе, в процессе приема винограда задействовано около 20 предприятий, в прошлом году их было 30. В целях организации сбора урожая 2023 года в городе Амбролаури открыт координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, рача, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, ртвели архив