https://sputnik-georgia.ru/20231015/tsena-na-neft-mozhet-vyrasti-do-400-ekspert-o-konflikte-na-blizhnem-vostoke-283286520.html

Цена на нефть может вырасти до $400 эксперт о конфликте на Ближнем Востоке

Цена на нефть может вырасти до $400 эксперт о конфликте на Ближнем Востоке

По мнению эксперта, ни у США, ни у Евросоюза в случае эмбарго со стороны арабских стран-производителей нет источников для замещения такого выпадающего объема 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T19:44+0400

2023-10-15T19:44+0400

2023-10-15T19:54+0400

в мире

политика

новости

экономика

израиль

сша

ближний восток

хамас

цены на нефть

обострение ситуации на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283086272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a39b472a1c9572bd416d146bc36107bd.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik.Некоторые сценарии эскалации конфликта на Ближнем Востоке грозят ростом мировых цен на нефть в четыре раза, то есть примерно до $400 за баррель сорта Brent, заявил РИА Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев.По его словам, в случае повтора подобного сценарии арабские санкции для США и Европы могут привести к тому, что цена в $400 за баррель будет считаться привлекательной."Безусловно, это разрушит полностью экономику и США, и ЕС", – добавил Канищев.Управляющий директор российской компании предполагает, что ни у США, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого выпадающего объема, а американские стратегические запасы нефти на минимальной отметке. Он уверен, что в ситуации эмбарго производство, транспорт в западных странах просто остановятся.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

сша

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, экономика, израиль, сша, ближний восток, хамас, цены на нефть, обострение ситуации на ближнем востоке