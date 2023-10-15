https://sputnik-georgia.ru/20231015/v-gruzii-planiruyut-na-vremya-smyagchit-zakonodatelstvo-dlya-stroitelnykh-kompaniy-283288625.html
В Грузии планируют на время смягчить законодательство для строительных компаний
В Грузии планируют на время смягчить законодательство для строительных компаний
На сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на... 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T23:23+0400
2023-10-15T23:23+0400
2023-10-15T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Владельцы разрешений на проведение строительных работ в Грузии будут освобождены от выплаты штрафов за непредоставление поэтапных протоколов строительства в указанные сроки до 31 декабря 2025 года – изменения в законодательстве рассмотрят депутаты на заседании в понедельник. Инициаторами изменений в закон "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности" являются члены большинства, которые поясняют, что за непредставление протоколов этапов строительства уже оштрафовано 66 нарушителей. Согласно действующему закону, нарушение разрешительных условий в случае здания II класса (общественные здания массовой застройки и основные производственные цеха) наказывается штрафом в размере 4 тысячи лари (1 540 долларов), III класса (малоэтажные дома и объекты общего хозяйственного) назначения – 10 тысяч лари (3 840 долларов), а IV класса (временные объекты) – 15 тысяч лари (5 770 долларов). На данный момент за указанное нарушение выписаны штрафы на 852 тысячи лари (327 тысяч долларов).Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика >>По информации инициаторов поправок, учитывая сложность процесса, на сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на строительство, поскольку это остается новинкой в сфере строительства и выполнение обязательств связано с рядом объективных трудностей. В том случае, если протоколы не предоставляются или предоставляются не в указанные сроки, орган государственного надзора возбуждает дело о нарушении строительства непосредственно путем составления акта проверки, а на нарушителя налагается штраф, установленный для соответствующего класса зданий и сооружений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, парламент грузии, строительство
грузия, новости, общество, экономика, парламент грузии, строительство
В Грузии планируют на время смягчить законодательство для строительных компаний
23:23 15.10.2023 (обновлено: 23:49 15.10.2023)
На сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на строительство
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Владельцы разрешений на проведение строительных работ в Грузии будут освобождены от выплаты штрафов за непредоставление поэтапных протоколов строительства в указанные сроки до 31 декабря 2025 года – изменения в законодательстве рассмотрят депутаты на заседании в понедельник.
Инициаторами изменений в закон "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности" являются члены большинства, которые поясняют, что за непредставление протоколов этапов строительства уже оштрафовано 66 нарушителей.
Согласно действующему закону, нарушение разрешительных условий в случае здания II класса (общественные здания массовой застройки и основные производственные цеха) наказывается штрафом в размере 4 тысячи лари (1 540 долларов), III класса (малоэтажные дома и объекты общего хозяйственного) назначения – 10 тысяч лари (3 840 долларов), а IV класса (временные объекты) – 15 тысяч лари (5 770 долларов). На данный момент за указанное нарушение выписаны штрафы на 852 тысячи лари (327 тысяч долларов).
По информации инициаторов поправок, учитывая сложность процесса, на сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на строительство, поскольку это остается новинкой в сфере строительства и выполнение обязательств связано с рядом объективных трудностей.
В том случае, если протоколы не предоставляются или предоставляются не в указанные сроки, орган государственного надзора возбуждает дело о нарушении строительства непосредственно путем составления акта проверки, а на нарушителя налагается штраф, установленный для соответствующего класса зданий и сооружений.