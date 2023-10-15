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https://sputnik-georgia.ru/20231015/v-gruzii-planiruyut-na-vremya-smyagchit-zakonodatelstvo-dlya-stroitelnykh-kompaniy-283288625.html
В Грузии планируют на время смягчить законодательство для строительных компаний
В Грузии планируют на время смягчить законодательство для строительных компаний
На сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на... 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T23:23+0400
2023-10-15T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Владельцы разрешений на проведение строительных работ в Грузии будут освобождены от выплаты штрафов за непредоставление поэтапных протоколов строительства в указанные сроки до 31 декабря 2025 года – изменения в законодательстве рассмотрят депутаты на заседании в понедельник. Инициаторами изменений в закон "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности" являются члены большинства, которые поясняют, что за непредставление протоколов этапов строительства уже оштрафовано 66 нарушителей. Согласно действующему закону, нарушение разрешительных условий в случае здания II класса (общественные здания массовой застройки и основные производственные цеха) наказывается штрафом в размере 4 тысячи лари (1 540 долларов), III класса (малоэтажные дома и объекты общего хозяйственного) назначения – 10 тысяч лари (3 840 долларов), а IV класса (временные объекты) – 15 тысяч лари (5 770 долларов). На данный момент за указанное нарушение выписаны штрафы на 852 тысячи лари (327 тысяч долларов).Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика &gt;&gt;По информации инициаторов поправок, учитывая сложность процесса, на сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на строительство, поскольку это остается новинкой в сфере строительства и выполнение обязательств связано с рядом объективных трудностей. В том случае, если протоколы не предоставляются или предоставляются не в указанные сроки, орган государственного надзора возбуждает дело о нарушении строительства непосредственно путем составления акта проверки, а на нарушителя налагается штраф, установленный для соответствующего класса зданий и сооружений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, экономика, парламент грузии, строительство
грузия, новости, общество, экономика, парламент грузии, строительство

В Грузии планируют на время смягчить законодательство для строительных компаний

23:23 15.10.2023 (обновлено: 23:49 15.10.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentСтроительство "полицейского городка" в Тбилиси
Строительство полицейского городка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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На сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на строительство
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Владельцы разрешений на проведение строительных работ в Грузии будут освобождены от выплаты штрафов за непредоставление поэтапных протоколов строительства в указанные сроки до 31 декабря 2025 года – изменения в законодательстве рассмотрят депутаты на заседании в понедельник.
Инициаторами изменений в закон "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности" являются члены большинства, которые поясняют, что за непредставление протоколов этапов строительства уже оштрафовано 66 нарушителей.
Согласно действующему закону, нарушение разрешительных условий в случае здания II класса (общественные здания массовой застройки и основные производственные цеха) наказывается штрафом в размере 4 тысячи лари (1 540 долларов), III класса (малоэтажные дома и объекты общего хозяйственного) назначения – 10 тысяч лари (3 840 долларов), а IV класса (временные объекты) – 15 тысяч лари (5 770 долларов). На данный момент за указанное нарушение выписаны штрафы на 852 тысячи лари (327 тысяч долларов).
Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика >>
По информации инициаторов поправок, учитывая сложность процесса, на сегодняшний день порядок подачи протоколов этапов строительства в установленном порядке остается проблематичным и непонятным для владельцев разрешения на строительство, поскольку это остается новинкой в сфере строительства и выполнение обязательств связано с рядом объективных трудностей.
В том случае, если протоколы не предоставляются или предоставляются не в указанные сроки, орган государственного надзора возбуждает дело о нарушении строительства непосредственно путем составления акта проверки, а на нарушителя налагается штраф, установленный для соответствующего класса зданий и сооружений.
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