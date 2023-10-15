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В секторе Газа нет граждан Грузии – посол
В секторе Газа нет граждан Грузии – посол
Нет информации о том, что кто-либо из граждан Грузии пострадал с начала конфликта, заявил посол 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T10:49+0400
2023-10-15T10:49+0400
2023-10-15T10:58+0400
грузия
новости
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происшествия
лаша жвания
georgian airways
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Граждан Грузии нет на территории сектора Газа, поэтому посольство страны в Израиле не участвует в процессе эвакуации иностранцев по специально открытому коридору, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в эфире Первого канала. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества и медикаментов.Как отметил посол, также нет информации о том, что кто-либо из граждан Грузии пострадал с начала конфликта. "На данный момент, по моим данным, число погибших в Израиле в результате этого теракта превышает 1 400 человек. К сожалению, еще не все идентифицированы, и мы не располагаем информацией обо всех. Также в результате этого страшного терроризма пострадали и погибли граждане 36 стран", – сказал Жвания. По его словам, ситуация остается непростой и напряженной, но более локализованной, чем в первые дни боевых действий. В субботу вечером из Израиля в Тбилиси прибыло два рейса, а в воскресенье намечено еще три. Угрозы эвакуации на сегодняшний день нет, заявил посол. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, израиль, происшествия, лаша жвания, georgian airways, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, израиль, происшествия, лаша жвания, georgian airways, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
В секторе Газа нет граждан Грузии – посол
10:49 15.10.2023 (обновлено: 10:58 15.10.2023)
Нет информации о том, что кто-либо из граждан Грузии пострадал с начала конфликта, заявил посол
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Граждан Грузии нет на территории сектора Газа, поэтому посольство страны в Израиле не участвует в процессе эвакуации иностранцев по специально открытому коридору, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в эфире Первого канала.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества и медикаментов.
"У нас в секторе Газа нет граждан Грузии, поэтому мы не участвуем в этом процессе, хотя там находятся граждане многих других стран, и сегодня открыт коридор для выезда иностранных граждан из сектора Газа через египетскую границу", – сказал Жвания.
Как отметил посол, также нет информации о том, что кто-либо из граждан Грузии пострадал с начала конфликта.
"На данный момент, по моим данным, число погибших в Израиле в результате этого теракта превышает 1 400 человек. К сожалению, еще не все идентифицированы, и мы не располагаем информацией обо всех. Также в результате этого страшного терроризма пострадали и погибли граждане 36 стран", – сказал Жвания.
По его словам, ситуация остается непростой и напряженной, но более локализованной, чем в первые дни боевых действий.
В субботу вечером из Израиля в Тбилиси прибыло два рейса, а в воскресенье намечено еще три.
"В воскресенье у нас будет три рейса: два Georgian Airways и один Элали. В ближайшие дни рейсы, в том числе в Батуми, будут выполнять также авиакомпании Georgian Airways и "Элали", – подчеркнул Жвания.
Угрозы эвакуации на сегодняшний день нет, заявил посол.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.