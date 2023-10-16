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Грузия осуждает террористическую атаку на Израиль – премьер
Грузия осуждает террористическую атаку на Израиль – премьер
Согласно официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T15:05+0400
2023-10-16T15:05+0400
2023-10-16T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правительство Грузии осуждает террористическую атаку на Израиль и его граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Израиля в Грузии Хадас Мейцад. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа На встрече, состоявшейся в администрации правительства, дипломат предоставила премьеру свежую информацию о развитии событий в Израиле. Ираклий Гарибашвили от имени правительства выразил соболезнования послу в связи с погибшими в Израиле.Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию>>Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, израиль, палестина, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху, хамас
Грузия осуждает террористическую атаку на Израиль – премьер
15:05 16.10.2023 (обновлено: 15:27 16.10.2023)
Согласно официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Правительство Грузии осуждает террористическую атаку на Израиль и его граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Израиля в Грузии Хадас Мейцад.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, дипломат предоставила премьеру свежую информацию о развитии событий в Израиле.
Ираклий Гарибашвили от имени правительства выразил соболезнования послу в связи с погибшими в Израиле.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.