https://sputnik-georgia.ru/20231016/zhiteli-izrailya-prodolzhayut-pribyvat-v-gruziyu--283293798.html

Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию

Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию

В основном страну покидают родители с малолетними детьми, заявил посол Израиля в Грузии 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T11:08+0400

2023-10-16T11:08+0400

2023-10-16T11:26+0400

грузия

новости

общество

биньямин нетаньяху

лаша жвания

хамас

израиль

тель-авив

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/77/248887755_0:141:1277:859_1920x0_80_0_0_24ac2c15d869a904c78727173118d1be.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Коммерческим рейсом из Тель-Авива в Тбилиси в воскресенье поздно вечером прибыли 45 несовершеннолетних детей и их семьи, сообщает телекомпания "Рустави 2". По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Как ранее заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания, чаще всего из Израиля вылетают родители с малолетними детьми, а так в целом в центре Израиля спокойное положение. Заключенным гражданам Израиля оплатят телефонные разговоры из тюрьмы в Грузии>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе ГазаЧисло жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

тель-авив

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, биньямин нетаньяху, лаша жвания, хамас, израиль, тель-авив, тбилиси