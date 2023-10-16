https://sputnik-georgia.ru/20231016/impichment-prezidenta-gruzii-parlament-progolosuet-do-kontsa-tekuschey-nedeli-283327540.html

Импичмент президента Грузии: парламент проголосует до конца текущей недели

Импичмент президента Грузии: парламент проголосует до конца текущей недели

У парламента есть две недели после получения уведомления, чтобы рассмотреть и проголосовать по этому вопросу, заявил спикер 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T21:45+0400

2023-10-16T21:45+0400

2023-10-16T21:57+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Законодательный орган рассмотрит вопрос об отставке президента Грузии Саломе Зурабишвили путем импичмента на текущей сессионной неделе и проголосует по нему, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру. По словам Папуашвили, после того, как Конституционный суд установил нарушение Конституции, процесс переходит в парламент. После того, как информация официально поступит в парламент, должен быть составлен график обсуждения и голосования, отметил спикер парламента. При этом, как пояснил глава грузинского законодательного органа, согласно правилам процедуры должностное лицо, в отношении которого поднят вопрос об импичменте, может участвовать в обсуждении по приглашению парламента. По словам Папуашвили, парламент свяжется с администрацией президента, и если Зурабишвили захочет принять участие в пленарном заседании, то они будут действовать в соответствии с этим. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, парламент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента