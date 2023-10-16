https://sputnik-georgia.ru/20231016/obvinyaemyy-v-ubiystve-syna-toporom-zaderzhan-na-vostoke-gruzii-283325171.html

Обвиняемый в убийстве сына топором задержан на востоке Грузии

Обвиняемый в убийстве сына топором задержан на востоке Грузии

Инцидент произошел в селе Собиси Горийского муниципалитета в результате ссоры отца и сына 16.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Полиция задержала пенсионера по обвинению в убийстве собственного сына топором в одном из сел Горийского муниципалитета по горячим следам, сообщается на сайте МВД. По данным СМИ, инцидент произошел в селе Собиси в результате ссоры отца и сына. Следствие установило, что 67-летний обвиняемый нанес смертельные ранения топором своему 39-летнему сыну. Убийство во время застолья на востоке Грузии – задержан инспектор охранной полиции >>Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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