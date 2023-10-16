https://sputnik-georgia.ru/20231016/prezident-gruzii-ne-sobiraetsya-ukhodit-v-otstavku-nesmotrya-na-reshenie-suda-283327131.html
Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда
Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда
Президент призвала оппозицию собраться у парламента во время голосования по импичменту 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T21:21+0400
2023-10-16T21:21+0400
2023-10-16T22:10+0400
грузия
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президент грузии
саломе зурабишвили
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о нарушении ей закона заявила, что не собирается уходить в отставку. Об этом она сказала на специальном брифинге.Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру. По ее словам, сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере, постарались, и демократию."В стране, где нет баланса между ветвями, не может считаться демократической страной", – заявила президент.По словам Зурабишвили, несморя на то, что решение Конституционного суда не было для нее сюрпризом, ей было обидно.Кроме того, Зурабишвили отметила, что стыдно должно быть и судьям, подписавшим заключение.Президент заявила, что планирует пойти в парламент во время голосования по вопросу импичмента. По словам Зурабишвили, она выступит в парламенте и скажет все, что нужно, даже если ей не дадут слово.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, президент грузии, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
грузия, новости, политика, президент грузии, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда
21:21 16.10.2023 (обновлено: 22:10 16.10.2023)
Президент призвала оппозицию собраться у парламента во время голосования по импичменту
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о нарушении ей закона заявила, что не собирается уходить в отставку. Об этом она сказала на специальном брифинге.
Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.
"Я никуда ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего", – заявила Зурабишвили на брифинге.
По ее словам, сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере, постарались, и демократию.
"В стране, где нет баланса между ветвями, не может считаться демократической страной", – заявила президент.
По словам Зурабишвили, несморя на то, что решение Конституционного суда не было для нее сюрпризом, ей было обидно.
"Но мне было обидно из-за того Конституционного суда, который сегодня оставался одним из таких мест в нашей судебной системе, где в определенной степени суд заслуживал доверия. С сегодняшнего дня нет и этого. Конституционный Суд сделал такое заключение, за которое ему должно быть стыдно", – заявила она.
Кроме того, Зурабишвили отметила, что стыдно должно быть и судьям, подписавшим заключение.
Президент заявила, что планирует пойти в парламент во время голосования по вопросу импичмента.
"Я и в парламент пойду, и, кстати, мне не нужна ничья поддержка, чтобы встать рядом с этими людьми. Теперь дело каждого, я не могу никому ничего диктовать, но хочу посоветовать оппозиции: если они хотят создать сильную картину, пусть встанут снаружи, встанут против этого антиевропейского импичмента", – заявила она.
По словам Зурабишвили, она выступит в парламенте и скажет все, что нужно, даже если ей не дадут слово.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.