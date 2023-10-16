https://sputnik-georgia.ru/20231016/prezident-gruzii-ne-sobiraetsya-ukhodit-v-otstavku-nesmotrya-na-reshenie-suda-283327131.html

Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда

Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда

Президент призвала оппозицию собраться у парламента во время голосования по импичменту 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T21:21+0400

2023-10-16T21:21+0400

2023-10-16T22:10+0400

грузия

новости

политика

президент грузии

саломе зурабишвили

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24729/21/247292168_0:49:1836:1082_1920x0_80_0_0_47b5b4b0cf27e41c54f9b4da219c5cf3.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о нарушении ей закона заявила, что не собирается уходить в отставку. Об этом она сказала на специальном брифинге.Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру. По ее словам, сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере, постарались, и демократию."В стране, где нет баланса между ветвями, не может считаться демократической страной", – заявила президент.По словам Зурабишвили, несморя на то, что решение Конституционного суда не было для нее сюрпризом, ей было обидно.Кроме того, Зурабишвили отметила, что стыдно должно быть и судьям, подписавшим заключение.Президент заявила, что планирует пойти в парламент во время голосования по вопросу импичмента. По словам Зурабишвили, она выступит в парламенте и скажет все, что нужно, даже если ей не дадут слово.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, президент грузии, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента