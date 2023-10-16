https://sputnik-georgia.ru/20231016/putin-bezopasnost-dlya-vsekh-dolzhna-byt-odinakovoy-283323267.html

Путин: безопасность для всех должна быть одинаковой

Путин: безопасность для всех должна быть одинаковой

Россия смотрит на мировое устройство иначе, чем США, исходя из равенства всех людей, заявил президент РФ 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Нельзя строить безопасность одних стран на основе подрыва безопасности других, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Китайскую Народную Республику.По его словам, безопасность должна быть одинакова для всех.По его словам, Россия имеет на это право так же, как любое другое государство.Президент РФ отметил, что Россия смотрит на мировое устройство иначе, чем США, исходя из равенства всех людей."Наш подход совсем другой. Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права. И права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся, и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене", – подчеркнул российский лидер.Путин: обострение в Израиле – провал политики США >>Путин также отметил, что отношения России и Китая – это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире, на протяжении двух десятилетий они складывались аккуратно и спокойно."Отношения между Россией и Китаем складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире – российско-китайские отношения. Они складывались на протяжении, ну, двух десятилетий. Аккуратно, спокойно", – сказал Путин.Он также отметил, что Россия и Китай, строя взаимоотношения, всегда старались найти компромисс, даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся из прежних времен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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