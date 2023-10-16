https://sputnik-georgia.ru/20231016/spiker-suda-prokommentiroval-reshenie-suda-o-narushenii-konstitutsii-prezidentom-gruzii-283319352.html
Спикер суда прокомментировал решение суда о нарушении Конституции президентом Грузии
Спикер суда прокомментировал решение суда о нарушении Конституции президентом Грузии
Правящая партия Грузии внесла иск в Конституционный суд Грузии после того, как президент отправилась в европейское турне без разрешения правительства 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T17:47+0400
2023-10-16T17:47+0400
2023-10-16T18:11+0400
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импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
конституция грузии
конституционный суд грузии
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии заключил, что согласно Конституции страны президенту необходимо предварительное согласие правительства при осуществлении любой внешнеполитической деятельности во внешних отношениях, заявил спикер высшего законодательного органа Георгий Ломтатидзе в эфире телеканала "Рустави 2". Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.По его словам, в условиях отсутствия согласия со стороны правительства президент Грузии нарушила Конституцию во время своего зарубежного турне. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституция грузии, конституционный суд грузии
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституция грузии, конституционный суд грузии
Спикер суда прокомментировал решение суда о нарушении Конституции президентом Грузии
17:47 16.10.2023 (обновлено: 18:11 16.10.2023)
Правящая партия Грузии внесла иск в Конституционный суд Грузии после того, как президент отправилась в европейское турне без разрешения правительства
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии заключил, что согласно Конституции страны президенту необходимо предварительное согласие правительства при осуществлении любой внешнеполитической деятельности во внешних отношениях, заявил спикер высшего законодательного органа Георгий Ломтатидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.
"В своем заключении Конституционный суд указал, что, принимая во внимание правопорядок, установленный Конституцией Грузии, президенту необходимо предварительное согласие правительства Грузии при осуществлении любой внешнеполитической деятельности во внешних отношениях", – заявил Ломтатидзе.
По его словам, в условиях отсутствия согласия со стороны правительства президент Грузии нарушила Конституцию во время своего зарубежного турне.
"В представлении в рамках упомянутого спора Конституционный суд оценил факт предполагаемого нарушения Конституции президентом, всего три визита", – отметил Ломтатидзе.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.