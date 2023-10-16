https://sputnik-georgia.ru/20231016/spiker-suda-prokommentiroval-reshenie-suda-o-narushenii-konstitutsii-prezidentom-gruzii-283319352.html

Спикер суда прокомментировал решение суда о нарушении Конституции президентом Грузии

Спикер суда прокомментировал решение суда о нарушении Конституции президентом Грузии

Правящая партия Грузии внесла иск в Конституционный суд Грузии после того, как президент отправилась в европейское турне без разрешения правительства 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T17:47+0400

2023-10-16T17:47+0400

2023-10-16T18:11+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

саломе зурабишвили

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

конституция грузии

конституционный суд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283305634_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_f8a401b100f0bc8f6e14bc5cf9c0deb9.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии заключил, что согласно Конституции страны президенту необходимо предварительное согласие правительства при осуществлении любой внешнеполитической деятельности во внешних отношениях, заявил спикер высшего законодательного органа Георгий Ломтатидзе в эфире телеканала "Рустави 2". Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.По его словам, в условиях отсутствия согласия со стороны правительства президент Грузии нарушила Конституцию во время своего зарубежного турне. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституция грузии, конституционный суд грузии