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Тонэ, шоти, лаваш – самые известные виды грузинского хлеба

Тонэ, шоти, лаваш – самые известные виды грузинского хлеба

Грузия считается одной из древнейших стран, в которой пекут хлеб 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T18:49+0400

2023-10-16T18:49+0400

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В Грузии есть несколько десятков видов хлеба, однако самыми известными и популярными считаются тонис пури, что в переводе означает "хлеб из печи", шоти и лаваш, тесто для них в основном готовят из пшеничной муки. В Грузии издревне на стол в первую очередь выносят вино, хлеб и соль. Примечательно, что раньше хлеб не резали, а ломали. Тонис пури, или хлеб, выпеченный в печи тонэ Те, кто живет или бывал в Грузии, хорошо знакомы с печью тонэ, в которой выпекают хлеб. В Грузии есть тонэ двух видов: семейные, которые встречаются в деревнях, и тонэ профессиональных пекарей. Они отличаются друг от друга и размером, и формой. Тонис пури, что дословно переводится как "хлеб из печи", можно встретить как на застольях, так и в ежедневном меню жителей, причем в любое время дня.Хлеб приятно есть с сыром, с медом, с маслом, с вареньем или джемом. Еще им снимают готовый шашлык с шампуров. Таким образом хлеб пропитывается горячим мясным соком и ароматом. Шотис пури Грузинский хлеб, выпекаемый в тонэ, бывает разной формы: круглый, продолговатый, с закругленными углами, а вот шоти более ромбовидный, с вытянутыми кончиками. Форма "шотис пури" появилась неслучайно – его было удобно брать в военные походы. В Грузии запах свежеиспеченного хлеба можно почувствовать почти на каждом шагу. Аромат свежего горячего хлеба такой аппетитный, что мало кто доносит его до дома целым – как правило, многие сразу же отламывают кусочек. Не стоит удивляться, когда продавцы заворачивают горячий хлеб в листы бумаги или газетные страницы – это тоже своего рода традиция.Лаваш Грузинский лаваш разновидность хлеба из тонэ. Его пекут на дрожжевом тесте, он толстый и имеет круглую форму. Грузинский лаваш пекут в тонэ, опуская его туда на лопате. У лаваша было и ритуальное назначение. Его выпекали на имя усопшего, ломали лаваш над сердцем покойника, а затем ели вымоченные в вине кусочки. Этот ритуал называли символичным причащением. Конечно, в Грузии также встречаются так называемые заводские хлебобулочные изделия. Примечательно, что в грузинских селах старый хлеб не выбрасывают. Из него делают харчо из хлеба. Это вкуснейшее и очень простое блюдо, состоящее из сухого хлеба, лука, воды, яиц, топленого масла и соли. Некоторые туда добавляют и помидоры, все зависит от вкусовых предпочтений хозяйки. Древние традиции В древности в специальном глиняном горшочке "кочоби" грузины хранили "пурисдеда" – закисшее тесто с предыдущей выпечки. "Пурисдеда" разводили в теплой воде и смешивали с небольшим количеством муки, выдерживали сутки, после чего хорошо закисшую массу добавляли в муку и тщательно перемешивали вместе с водой и солью. Для приготовления теста использовали и хмелевые дрожжи или пиво. Тесто вымешивалось и созревало в специальной посуде – "варцли". Затем его разрезали на части – "гунда", выкладывали на доску "ороми" и накрывали полотенцем. Тем временем стенки раскаленной печки, тонэ, сбрызгивали соленой водой – это называлось "покормить солью". Так тесто лучше крепилось на отвесной стенке печи, поверхность свежеиспеченного золотистого дымящегося хлеба становилась соленее и вкуснее. Как правило, хлеб пекли раз в неделю, во время хлебопечения устраивалось небольшое семейное застолье с холодным вином, свежим сыром, солениями и с горячим хрустящим хлебом. Эта традиция до сих пор сохранилась в регионе Кахети и в некоторых других районах страны. Сегодня хлеб считается самым востребованным продуктом, и его история насчитывает более 30 тысяч лет. Научные исследования показали, что люди еще в доисторической эпохе начали смешивать воду и грубо молотые зерна и печь их на горячих камнях. Ученые предполагают, что первый хлеб люди получили случайно. Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты>>Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.В мире всего встречается 27 видов пшеницы. Из них в Грузии встречается 14. Из них пять видов являются эндемическими и естественным путем встречается только в Грузии. Самыми популярными видами считаются "Зандури" и "Полуполба". По словам экспертов, эти виды особенно популярны из-за их стабильности, высокого иммунитета и устойчивости к паразитам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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