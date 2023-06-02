https://sputnik-georgia.ru/20230602/khleb-v-gruzii-stanet-kachestvennee--pekaryam-pridetsya-soblyudat-novye-standarty-278213421.html

Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты

Хлеб в Грузии станет качественнее – пекарям придется соблюдать новые стандарты

Хлеб является сравнительно безопасным, так как он выпекается при 220 градусах и все микробы теряют жизнеспособность, заявил председатель Союза хлебопеков 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T09:01+0400

2023-06-02T09:01+0400

2023-06-02T09:04+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Производители хлеба в Грузии должны работать по системе анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP), чтобы обеспечить население безопасной и качественной продукцией, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе. С 1 июня у всех производителей и реализаторов продовольствия, а также перерабатывающих пунктов должна быть внедрена система HACCP. Это концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. По его словам, среди продуктов, сравнительно безопасным является хлеб, так как он выпекается при 220 градусах и все микробы теряют жизнеспособность. "Однако, пришло время ввести цивильные правила. Не нужно учить тому, что нужно мыть лицо, руки, и соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Производство должно хорошо проветриваться, оснащаться соответствующим оборудованием", – сказал Долидзе. Долидзе пояснил, что в новые правила входит использование в производстве магнитных сито, чтобы что-то не попало внутрь, также должно быть обеспечено соответствующее освещение, вентиляция, соблюдение санитарно-гигиенических правил. Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 июня >>По словам главы Союза производителей хлеба, до введения нового правила, прошла пара встреч в Национальном агентстве продовольствия, где предпринимателям пояснили, что и как должно быть в малом и среднем производстве. "Эти рекомендации начались с сырья: нужно знать поставщика, откуда, какого качества они вам предоставили, нужно зарегистрировать. Должна быть документация о том, какие добавки употребляешь, чтобы в продукт не попало то, что навредит человеку", – сказал Долидзе. Грузия введет пошлину на импорт муки из России - как это отразится на стоимости хлеба? >>Внедрение этой системы качества на предприятиях необходимо для обеспечения контроля за безопасностью при производстве пищевой продукции. Система позволяет создавать и определять условия труда персонала, оборудования, сырья, рабочей среды и условия очистки, необходимые для производства здоровой пищи на пищевых предприятиях. С 2015 года работать по правилам HACCP обязаны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, с 2019 года – производители фундука и переработанного фундука, предназначенного для экспорта, с 2021 года – предприятия по производству и/или переработке продуктов животного происхождения, с июня 2021 года – производители продовольствия в пунктах розничной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, хлеб, национальное агентство продовольствия грузии