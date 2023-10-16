https://sputnik-georgia.ru/20231016/u-konstitutsionnogo-suda-ne-bylo-pravovoy-osnovy---predstavitel-prezidenta-gruzii--283313138.html

Представитель Зурабишвили считает безосновательным решение суда по иску против президента

Представитель Зурабишвили считает безосновательным решение суда по иску против президента

Представитель президента Грузии в Конституционном суде не согласна с решением высшего судебного органа страны 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T17:03+0400

2023-10-16T17:03+0400

2023-10-16T17:28+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд не имел ни фактического, ни правового основания для установления факта нарушения президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции, заявила представитель главы государства в суде Майя Копалеишвили. Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.По словам председателя президента, о других деталях говорить сложно, пока она не ознакомится с заключением. Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты">>Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент