https://sputnik-georgia.ru/20231016/u-konstitutsionnogo-suda-ne-bylo-pravovoy-osnovy---predstavitel-prezidenta-gruzii--283313138.html
Представитель Зурабишвили считает безосновательным решение суда по иску против президента
Представитель Зурабишвили считает безосновательным решение суда по иску против президента
Представитель президента Грузии в Конституционном суде не согласна с решением высшего судебного органа страны 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T17:03+0400
2023-10-16T17:03+0400
2023-10-16T17:28+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
конституция грузии
конституционный суд грузии
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
импичмент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283305854_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_5edd7f303f7055f41884c2b962301c02.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд не имел ни фактического, ни правового основания для установления факта нарушения президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции, заявила представитель главы государства в суде Майя Копалеишвили. Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.По словам председателя президента, о других деталях говорить сложно, пока она не ознакомится с заключением. Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты">>Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283305854_216:0:1512:972_1920x0_80_0_0_9f8f1fbd5d0c312dff9625fc808c4ea1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
Представитель Зурабишвили считает безосновательным решение суда по иску против президента
17:03 16.10.2023 (обновлено: 17:28 16.10.2023)
Представитель президента Грузии в Конституционном суде не согласна с решением высшего судебного органа страны
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд не имел ни фактического, ни правового основания для установления факта нарушения президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции, заявила представитель главы государства в суде Майя Копалеишвили.
Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.
"У Конституционного суда не было ни фактического, ни правового основания для установления факта нарушения Конституции президентом. Сам процесс, конечно, политический, но Конституционный суд должен был суметь принять правовое решение", – сказала Копалеишвили.
По словам председателя президента, о других деталях говорить сложно, пока она не ознакомится с заключением.
Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.