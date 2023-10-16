https://sputnik-georgia.ru/20231016/zurabishvili-predala-konstitutsiyu-gruzii---lider-gruzinskoy-mechty--283302488.html

Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты"

Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты"

Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент нарушила главный закон страны 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T15:31+0400

2023-10-16T15:31+0400

2023-10-16T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предала Конституцию и клятву, возложенную на Конституции, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге. Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.Глава "Грузинской мечты" отметил, что после решения Конституционного суда Зурабишвили должна была бы подать в отставку.Кобахидзе заявил, что Зурабишвили не является независимой в своих решениях, и не сможет принять решение об отставке без согласия сил, которые подтолкнули ее к нарушению Конституции Грузии.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>До конца сессионной недели в парламенте состоится голосование об отстранении с должности президента Саломе Зурабишвили по импичменту, сообщил Кобахидзе.Между тем, Кобахидзе выразил надежду, что среди нескольких оппозиционных депутатов обнаружится достаточного патриотизма или профессионального достоинства для того, чтобы не оставить без реагирования грубое нарушение Конституции со стороны Зурабишвили.При этом Кобахидзе отметил, что с сегодняшнего дня Зурабишвили лишь формально рассматривается как президент. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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