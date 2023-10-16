https://sputnik-georgia.ru/20231016/zurabishvili-predala-konstitutsiyu-gruzii---lider-gruzinskoy-mechty--283302488.html
Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты"
Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты"
Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент нарушила главный закон страны 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T15:31+0400
2023-10-16T15:31+0400
2023-10-16T16:52+0400
политика
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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импичмент
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предала Конституцию и клятву, возложенную на Конституции, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге. Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.Глава "Грузинской мечты" отметил, что после решения Конституционного суда Зурабишвили должна была бы подать в отставку.Кобахидзе заявил, что Зурабишвили не является независимой в своих решениях, и не сможет принять решение об отставке без согласия сил, которые подтолкнули ее к нарушению Конституции Грузии.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>До конца сессионной недели в парламенте состоится голосование об отстранении с должности президента Саломе Зурабишвили по импичменту, сообщил Кобахидзе.Между тем, Кобахидзе выразил надежду, что среди нескольких оппозиционных депутатов обнаружится достаточного патриотизма или профессионального достоинства для того, чтобы не оставить без реагирования грубое нарушение Конституции со стороны Зурабишвили.При этом Кобахидзе отметил, что с сегодняшнего дня Зурабишвили лишь формально рассматривается как президент. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, конституция грузии, конституционный суд грузии, импичмент
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, конституция грузии, конституционный суд грузии, импичмент
Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты"
15:31 16.10.2023 (обновлено: 16:52 16.10.2023)
Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент нарушила главный закон страны
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предала Конституцию и клятву, возложенную на Конституции, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.
"Саломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии и присягу, данную на Конституции Грузии. На этой неделе большинство депутатов парламента, избранных грузинским народом в 2020 году, подтвердят, что она больше не достойна высокого статуса президента Грузии", – заявил Кобахидзе.
Глава "Грузинской мечты" отметил, что после решения Конституционного суда Зурабишвили должна была бы подать в отставку.
"Если бы у Саломе Зурабишвили было элементарное достоинство, естественно, после того, как Конституционный суд установил нарушение Конституции Грузии, она немедленно подала бы в отставку с поста президента Грузии", – заявил он.
Кобахидзе заявил, что Зурабишвили не является независимой в своих решениях, и не сможет принять решение об отставке без согласия сил, которые подтолкнули ее к нарушению Конституции Грузии.
До конца сессионной недели в парламенте состоится голосование об отстранении с должности президента Саломе Зурабишвили по импичменту, сообщил Кобахидзе.
"Мы понимаем, что Саломе Зурабишвили нарушала Конституцию в надежде на коллективное "Национальное движение" (крупнейшая оппозиционная партия – ред.), и исходя из этого, шанса собрать необходимое для ее отставки 100 голосов практически не существует", – заявил он.
Между тем, Кобахидзе выразил надежду, что среди нескольких оппозиционных депутатов обнаружится достаточного патриотизма или профессионального достоинства для того, чтобы не оставить без реагирования грубое нарушение Конституции со стороны Зурабишвили.
"Как бы не завершилась процедура импичмента, мы уже достигли намеченной цели – нарушение Конституции Грузии со стороны Саломе Зурабишвили не осталось без реагирования, что будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправной работы системы управления", – заявил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе отметил, что с сегодняшнего дня Зурабишвили лишь формально рассматривается как президент.
"В последний, шестой год исполнения президентских полномочий она будет полностью лишена политической и моральной легитимации и останется, если использовать американскую терминологию, т. н. хромым утенком, который следует по пятам коллективного "Нацдвижения", – заявил лидер "Грузинской мечты".
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.