https://sputnik-georgia.ru/20231016/uchastkovyy-v-rustavi-presledoval-svoyu-znakomuyu--itogi-rassledovaniya-283313292.html

Участковый в Рустави преследовал свою знакомую – итоги расследования

Участковый в Рустави преследовал свою знакомую – итоги расследования

После обращения потерпевшей Специальная следственная служба провела все необходимые следственные действия по делу 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T17:25+0400

2023-10-16T17:25+0400

2023-10-16T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Старший участковый Департамента полиции Квемо Картли по результатам расследования Специальной следственной службы был уличен в преследовании своей знакомой в городе Рустави (15 км от Тбилиси), сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что участковый в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года в Рустави устанавливал нежелательную коммуникацию со знакомой, в частности, встречался с ней против ее воли, а также обращался к ней с просьбой о встрече по телефону и в социальных сетях, угрожал распространить информацию об их переписке. Кроме того, преследуя женщину, он контролировал ее передвижения. После обращения потерпевшей Специальная следственная служба провела все необходимые следственные действия по делу, в результате чего на основании полученных доказательств Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в преследовании. Полицейский в Грузии обвиняется в расправе над человеком на автозаправке >>Преступление предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. С начала работы Специальной следственной службы за ненадлежащее обращение и насильственные преступления было уличено 62 сотрудника правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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