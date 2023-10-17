https://sputnik-georgia.ru/20231017/kakogo-chisla-dmitrievskaya-roditelskaya-subbota-2023-tserkovnyy-kalendar-283384413.html

Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2023? Церковный календарь

Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2023? Церковный календарь

Дмитриевскую родительскую субботу – день всеобщего поминовения усопших – по церковному календарю ежегодно отмечают в субботу, перед днем памяти великомученика... 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T20:56+0400

2023-10-17T20:56+0400

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религия

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Дмитриевская родительская суббота – последний всеобщий поминальный день в году, когда умерших православных христиан поминают в церквях особым образом. Какого числа отмечают Дмитриевскую родительскую субботу в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Дмитриевская суббота? Дмитриевская родительская суббота в 2023-м выпадает на 4 ноября – в этот день в православных храмах проводят поминальные литургии и панихиды. Этот поминальный день, по преданию, установил более шести веков назад Дмитрий Донской для почитания более 100 тысяч воинов, погибших в сентябре 1380 года в ходе знаменитой Куликовской битвы. Одержав победу столь дорогой ценой, князь Дмитрий, распустив солдат, оставшихся в живых, по домам, отправился в Троице-Сергиев монастырь, где почтил погибших в сражении героев. Со временем в Дмитриевскую родительскую субботу стали поминать всех усопших. Родительских суббот в церковном календаре семь – по молитвам церкви умершие в эти особые поминальные дни могут получить освобождение от загробных наказаний. Из родительских суббот особо выделяют Вселенские: Мясопустную, которую по церковному календарю отмечают за неделю до начала Великого поста, и Троицкую – этот поминальный день празднуют в канун праздника Пятидесятницы. В Мясопустную и Троицкую родительские субботы проводят вселенские панихиды, во время которых молитвенно поминают всех почивших. В остальные родительские субботы поминают усопших родителей и других дорогих сердцу людей. Материал подготовлен на основе открытых материалов.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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