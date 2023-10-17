https://sputnik-georgia.ru/20231017/naselenie-tbilisi-predupredili-ob-opasnosti-utechki-gaza-na-semnykh-kvartirakh-283380915.html

Население Тбилиси предупредили об опасности утечки газа в съемных квартирах

Население Тбилиси предупредили об опасности утечки газа в съемных квартирах

Согласно закону ответственность за обустройство внутренней сети и безопасные газовые приборы несет собственник квартиры 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Все 12 фактов несчастных случаев из-за угарного газа (CO), произошедших за последнее время в Тбилиси, зафиксированы в съемных квартирах или коммерческих помещениях, заявили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Вопрос безопасного использования газовых приборов очень актуален для Грузии. В жилых домах больших городов уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами, которые зачастую кустарно установлены. По информации Tbilisi Energy, ни один из 12 владельцев квартир не учел предостережения и рекомендации специалистов компании. В результате от накопления угарного газа погиб один человек, а 11 отравились, случайно избежав смерти. Tbilisi Energy предупреждает арендодателей не сдавать помещения до тех пор, пока они не будут убеждены в их безопасности, напомнив им, что согласно закону ответственность за обустройство внутренней сети и безопасные газовые приборы несет собственник квартиры. Кроме того, компания предупредила жителей: перед съемом квартиры или коммерческого помещения запросить у собственника акт проверки безопасности – документ, который доказывает, что квартира безопасна для жизни. Компания бесплатно проверяет безопасность внутренней сети своих абонентов. Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ главы регулятора >>Tbilisi Energy обслуживает до 600 тысяч абонентов в Тбилиси. Компания отметила, что в результате систематических проверок внутренней безопасности сети и социальных кампаний в 2023 году число несчастных случаев доведено до минимума. Сделать это компании удалось благодаря огромной помощи своих специалистов, СМИ и населения с гражданской ответственностью. Как ранее заявляли в газораспределительной компании, жители столицы часто игнорируют рекомендации специалистов, поэтому становятся жертвами утечки природного газа. Tbilisi Energy предупреждает население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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