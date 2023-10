https://sputnik-georgia.ru/20231017/otkroy-bogatuyu-istoriyu-gruzin-i-armyan--igra-age-of-empires-popolnilas-novym-syuzhetom-283366593.html

"Открой богатую историю грузин и армян" – игра Age оf Empires пополнилась новым сюжетом

"Открой богатую историю грузин и армян" – игра Age оf Empires пополнилась новым сюжетом

Любители игры смогут оказаться в периоде, когда царствовала царица Тамара, и почувствовать дух той эпохи 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T18:57+0400

2023-10-17T18:57+0400

2023-10-17T18:57+0400

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24694/20/246942020_0:86:3000:1774_1920x0_80_0_0_f99a4450ede052f054388b3ba355ce71.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Популярная компьютерная игра Age оf Empires включила в сюжет историю Грузии. Age of Empires – серия исторических стратегий в реальном времени, издаваемая Microsoft Studios. Создатели предлагают "открыть для себя богатую и неизведанную историю грузин и армян". Так, любители игры смогут оказаться в периоде, когда царствовала царица Тамара, и почувствовать дух той эпохи. Грузинские пользователи в Сети уже активно интересуются игрой, отмечая, что это большой подарок для них.Первая игра серии Age of Empires увидела свет в 1997 году. Серия Age of Empires завоевала коммерческий успех и разошлась тиражом свыше 20 миллионов копий. По мнению критиков, причиной тому стали богатая историческая подоплека и честный игровой процесс, ставящий игроков в равные условия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости