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"Открой богатую историю грузин и армян" – игра Age оf Empires пополнилась новым сюжетом
"Открой богатую историю грузин и армян" – игра Age оf Empires пополнилась новым сюжетом
Любители игры смогут оказаться в периоде, когда царствовала царица Тамара, и почувствовать дух той эпохи 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T18:57+0400
2023-10-17T18:57+0400
2023-10-17T18:57+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Популярная компьютерная игра Age оf Empires включила в сюжет историю Грузии. Age of Empires – серия исторических стратегий в реальном времени, издаваемая Microsoft Studios. Создатели предлагают "открыть для себя богатую и неизведанную историю грузин и армян". Так, любители игры смогут оказаться в периоде, когда царствовала царица Тамара, и почувствовать дух той эпохи. Грузинские пользователи в Сети уже активно интересуются игрой, отмечая, что это большой подарок для них.Первая игра серии Age of Empires увидела свет в 1997 году. Серия Age of Empires завоевала коммерческий успех и разошлась тиражом свыше 20 миллионов копий. По мнению критиков, причиной тому стали богатая историческая подоплека и честный игровой процесс, ставящий игроков в равные условия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости
"Открой богатую историю грузин и армян" – игра Age оf Empires пополнилась новым сюжетом
Любители игры смогут оказаться в периоде, когда царствовала царица Тамара, и почувствовать дух той эпохи
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Популярная компьютерная игра Age оf Empires включила в сюжет историю Грузии.
Age of Empires – серия исторических стратегий в реальном времени, издаваемая Microsoft Studios.
Создатели предлагают "открыть для себя богатую и неизведанную историю грузин и армян". Так, любители игры смогут оказаться в периоде, когда царствовала царица Тамара, и почувствовать дух той эпохи.
Грузинские пользователи в Сети уже активно интересуются игрой, отмечая, что это большой подарок для них.
Первая игра серии Age of Empires увидела свет в 1997 году. Серия Age of Empires завоевала коммерческий успех и разошлась тиражом свыше 20 миллионов копий. По мнению критиков, причиной тому стали богатая историческая подоплека и честный игровой процесс, ставящий игроков в равные условия.