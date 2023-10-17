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Прекратить непропорциональное применение силы – ООН призвала Израиль
Прекратить непропорциональное применение силы – ООН призвала Израиль
ООН также обратилась к Израилю с просьбой защитить население Палестины от угроз насильственной депортации 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T20:07+0400
2023-10-17T20:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис призвала израильские власти прекратить диспропорциональное применение военной силы против палестинцев.Керис также призвала Израиль защитить население Палестины от угроз насильственной депортации.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе ГазаЖители Израиля продолжают прибывать в Грузию>>Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, палестина, оон, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, израиль, палестина, оон, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
Прекратить непропорциональное применение силы – ООН призвала Израиль
ООН также обратилась к Израилю с просьбой защитить население Палестины от угроз насильственной депортации
ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис призвала израильские власти прекратить диспропорциональное применение военной силы против палестинцев.
"Призываю Израиль предпринять немедленные шаги для прекращения невынужденного или непропорционального применения силы израильскими военными в отношении палестинцев", – сказала она на мероприятии группы арабских стран в организации.
Керис также призвала Израиль защитить население Палестины от угроз насильственной депортации.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.