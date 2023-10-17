https://sputnik-georgia.ru/20231017/premer-gruzii-napomnil-prezidentu-o-ee-1-m-reytinge-bez-podderzhki-gruzinskoy-mechty-283363313.html

Премьер Грузии напомнил президенту о ее 1%-м рейтинге без поддержки "Грузинской мечты"

Премьер Грузии напомнил президенту о ее 1%-м рейтинге без поддержки "Грузинской мечты"

Саломе Зурабишвили в 2018 году участвовала в президентских выборах как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта" 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T15:04+0400

2023-10-17T15:04+0400

2023-10-17T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Рейтинг Саломе Зурабишвили, когда она была в оппозиции, составлял 1%, она стала президентом благодаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Так премьер прокомментировал вопрос журналиста о том, ожидается ли, что Зурабишвили уйдет в оппозицию. Накануне Зурабишвили, категорически не согласная с решением Конституционного суда, который установил, что она нарушила главный закон страны, призвала оппозицию "выйти на улицу и противостоять этому антиевропейскому импичменту". Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. О том, что отношения начали портиться, стало известно спустя три года президентства Зурабишвили. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Сегодня президент уже резко критикует "Грузинскую мечту". Кульминацией стал запуск процедуры импичмента Зурабишвили со стороны депутатов от "Грузинской мечты" после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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